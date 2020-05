Los museos del Paseo del Arte preparan su reapertura para finales de mayo

Cuenta atrás para reabrir sus puertas al público. Los museos del Paseo del Arte preparan a contrarreloj ese momento mágico para acoger de nuevo al público, lo que da sentido a su trabajo de conservación, cuidado y exhibición de sus tesoros artísticos. A los grandes museos de Madrid también les afectó el tsunami de la pandemia. Llevan cerrados desde que se desencadenara la maldita tormenta del coronavirus hace dos meses.

En entrevista con COPE, el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, asegura que “nuestro objetivo es cumplir los plazos que nos marcamos con el Ministerio de Cultura siguiendo los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad. Nos planteamos volver a abrir al público al final de la primera fase de desescalada, en la última semana de mayo; podríamos plantearnos abrir progresivamente el museo sobre esas fechas. Lo más probable es que el Reina Sofía vuelva a la actividad también por fases. Lo primero sería abrir la colección permanente y luego el resto del museo progresivamente. Nuestra idea es abrir lo antes posible y lo máximo posible”.

No en vano fue hospital antes que museo, así que para blindar el Reina Sofía a posibles e indeseados contagios, su timonel, Borja-Villel, nos comenta algunas de las medidas que van a adoptar: “habrá desinfecciones periódicas, geles, mascarillas y mamparas en todas las zonas donde pueda haber algún tipo de contacto. Queremos hacer circuitos para que no se produzca ningún tipo de aglomeración”. La estructura del edificio, con grandes salas y amplios pasillos, también puede ayudar al regreso de los museófilos al mundo del arte y las exposiciones sin más peligro que las emociones que se cuelen por nuestras retinas, como apunta el director del Reina: “los espacios de nuestro museo son muy generosos y no habrá problemas. Además habrá límite de aforo y ningún elemento que pueda entrañar riesgo como programas de mano o mapas. En las salas más problemáticas para los visitantes, como las del Guernica o las dedicadas a Dalí, tenemos marcado un aforo de público menor para que no haya ninguna posibilidad de contagio”.

Las grandes exposiciones, cosa del pasado

Con el turismo internacional desaparecido y tras estas ocho semanas con los museos cerrados a cal y canto, el descalabro económico de las instituciones museísticas va a ser histórico. Además, Borja-Villel está convencido de que el coronavirus va a cambiar muchas cosas en el cuaderno de bitácora de nuestros museos. “Además de que lo digital ha llegado para quedarse, las grandes exposiciones de masas pueden ser cosa del pasado. No las vamos a volver a ver en años. Tendremos que pensar en otro tipo de propuestas que no deberían ser más elitistas ni menos populares”.

El director del Reina Sofía reflexiona sobre la reinvención obligada de los museos en esta etapa poscovid. “Va a haber cierto miedo al otro y al contagio. Es natural. Pero uno aprende en la confianza y con las demás personas. En el futuro inmediato, los museos tendrán que esforzarse para hacer entender que la cultura es afecto y cuidado. La cultura no es miedo”.

¿Cómo lo hará el Museo Thyssen?

Desde el vecino Museo Thyssen, su director gerente, Evelio Acevedo, también cuenta a COPE cómo están preparando su reapertura con una buena noticia. La espectacular exposición dedicada a Rembrandt, que solo pudo verse durante tres semanas, va a quedarse entre nosotros con toda seguridad hasta finales de agosto. “Las noticias que tenemos ahora es que esa reapertura al público tenga lugar, muy posiblemente, la última semana de mayo”, explica Acevedo. “De todas formas, siempre tenemos que tener en cuenta el escenario sanitario. En particular la situación de la Comunidad de Madrid si va incorporándose a las fases previstas o sufre algún retraso”.

“Estamos preparados”, apunta el director gerente del Thyssen, “para poder recibir a nuestros públicos con esas limitaciones de aforo para el treinta por ciento de capacidad de los espacios. Estamos tomando todas las medidas que nos han transmitido las autoridades sanitarias. El uso de la mascarilla será un requisito y, por supuesto, adoptaremos todas las medidas con los auxiliares de sala, para que no haya nunca aglomeraciones; habrá siempre un movimiento fluido de visitantes a los espacios positivos”.

Una merma de seis millones de euros

Evelio Acevedo no deja nada al azar: “Vamos a retirar cualquier material que pueda suponer un vehículo de contagio como folletos. Promocionaremos la entrada online, que será más cómoda para garantizar el horario exacto de acceso al espacio museístico que se quiera visitar”.

Respecto a las secuelas económicas que nos va a dejar esta crisis sanitaria, el director gerente del Thyssen califica de dramático ese impacto económico para el museo. “Cada semana de cierre el Thyssen está dejando de ingresar unos 250.000 euros. Afortunadamente nosotros recibimos muchos visitantes de Madrid y ese es un buen dato. Estimamos que el impacto en nuestro resultado de este año alcanzará una merma en torno a los seis millones de euros”.