Los madrileños vuelven al Retiro en el día 0 de su nueva vida

Padres y abuelos con niños, parejas, amigos, paseantes solidarios y entregados a la causa, algún que otro turista despistado y hasta corredores de fondo a punto de batir un récord mundial. Las casi 120 hectáreas del Parque del Buen Retiro contemplan la variopinta fauna humana que ha decidido pasar la jornada festiva de Jueves Santo “retireando”.

Es el primer día de apertura integral del Retiro, tras los descalabros causados por la tempestad con nombre de personaje de tebeo, aunque todavía quedan zonas de césped precintadas, a las que está prohibido entrar. Muchos madrileños como Sofía no han querido desaprovechar la ocasión: “El Retiro está preciosísimo. No puede estar más bonito. Hacía mucho que no venía y voy a dar un paseo con una amiga y a disfrutarlo a tope”, nos dice.

Una de las grandes novedades del Retiro es la reapertura del Paseo de México, el principal acceso a este parque histórico del siglo XVII, desde la entrada Independencia, frente a la Puerta de Alcalá. Una ancha avenida de césped que ha estado de obras la friolera de año y medio y que

ahora luce en todo su esplendor, como nos comenta Aurelio: “Antes era de tierra y ahora veo que lo han asfaltado. Me gusta mucho cómo ha quedado”.

El Retiro es, probablemente, el parque urbano con más encanto de Europa. Ninguno reúne en un centenar de hectáreas a un ángel caído, una casa de fieras transformada en una preciosa biblioteca, un palacio de cristal, el premio Nobel Ramón y Cajal en inmortal piedra, la reina Berenguela o el rey Alfonso, que volvió para poner punto final a un apasionante sexenio de revoluciones y constantes cambios de régimen y que ahora contempla el diapasón de la ciudad desde su estatua casi centenaria a 30 metros de altura.