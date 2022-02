Los 'interbloques' de Madrid abandonados por los servicios de limpieza

Latas, litronas, colillas, hojas caída de los árboles de este pasado otoño, excrementos de perros o bolsas repletas de basura. Es lo que te puedes encontrar a día de hoy si te das una vuelta por el distrito de San Blas-Canillejas y te metes en algunos de los interbloques, zonas abiertas, ajardinadas de ámbito peatonal, que abundan en muchos barrios de la capital. Zonas abiertas que conecta la calle con los portales de acceso a la vivienda y que,el ayuntamiento considera ahora privadas, y por tanto, no se responsabiliza de su limpieza.

Los vecinos denuncian que los servicios de limpieza llevan meses sin aparecer por aquí. Concretamente, desde que se puso en marcha el nuevo contrato de limpieza, que excluye este tipo de zonas interbloques. La suciedad se acumula y vecinos como Ramón están hartos. "Por la avenida, todo limpio. Pero por dentro, como sólo lo vemos nosotros, nada". "Queremos un servicio continuo. Como hemos tenido hasta ahora. Pagamos nuestros impuestos municipales igual que el resto", grita otra vecina desde la ventana.

Ramón expone los riesgos. "Las hojas de los árboles se acumulan en el suelo y ya ha habido varias caídas. Cuando llueva, esto va a ser un peligro", advierte y pone el foco en la estigmatización del barrio. "Nos quieren tratar como si fuéramos un gueto. Y no, no somos un gueto. Tú en el centro no ves ninguna calle así", critíca.

Por si no fuera poco, el ayuntamiento retiró las papeleras hace unos meses. En principio, para sustituirlas por otras, pero nada se sabe. A ello hay que unir, como expone María, la falta de civismo y de responsabilidad individula, que tampoco ayudan. "Nos han quitado las papeleras y encima la gente es tan 'guarra' que dejan todo ahí", señala.

Esta tarde se van a concentrar ante la Junta de Distrito. Pero esto no es solo algo que afecte al distrito de San Blas. Hay casi 300 puntos en 14 distritos de Madrid en esta situación. Todos por tener estas zona interbloques a las que se le ha quitado la limpieza.