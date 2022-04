Los coches sin etiqueta ya no podrán acceder al interior de la M30

A las 23:59 horas de este domingo finaliza la prórroga del periodo de aviso de Madrid Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El pasado 1 de marzo, el Ayuntamiento de Madrid amplió dos meses la fase informativa de esta zona con acceso restringido para ofrecer mayor seguridad jurídica a los ciudadanos debido a los últimos ajustes realizados en el sistema, ya que podrían haberse producido sanciones indebidas.

Desde el próximo lunes, los turismos con clasificación ambiental A (vehículos diésel matriculados antes del año 2006 y vehículos gasolina matriculados antes del año 2000) podrán ser sancionados si acceden o circulan por esta zona de bajas emisiones.

Madrid ZBE entró en vigor el pasado 1 de enero y hasta el 9 de abril inclusive se han remitido 56.653 cartas informativas a los infractores, especificándoles las razones que han motivado su regulación, la fecha prevista para su efectiva operatividad y la cuantía a la que habría ascendido la sanción. La entrada no permitida a las zonas de bajas emisiones constituye una infracción grave desde el pasado 21 de marzo, cuando entró en vigor la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Así se dispone en los artículos 18 y 76. z3), estableciéndose una sanción de 200 euros.

La media de accesos diarios en Madrid ZBE hasta el 9 de abril se ha situado en 185.843 vehículos; la media de accesos diarios indebidos ha ascendido a 942, un 0,51 % del total.

Funcionamiento de Madrid ZBE

Madrid ZBE está regulado en el artículo 21 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) con el objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente urbano en toda la ciudad. Para ello, la Disposición Transitoria Primera contempla la restricción progresiva y por anillos territoriales de la circulación a los turismos con clasificación ambiental A desde enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024.

El calendario de limitación de Madrid ZBE a los vehículos turismo con clasificación ambiental A de las categorías por criterio de utilización 00 (sin especificar), 02 (familiar) y 33 (todoterreno) afecta del siguiente modo a aquellos vehículos que a fecha 1 de enero de 2022 no estén domiciliados en la ciudad de Madrid en el Registro de Vehículos y no figuren en el padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del Ayuntamiento de Madrid o vayan a dejar de estarlo en un momento posterior:

Desde el 1 de enero de 2022 , queda prohibido el acceso y circulación a los turismos A por las vías públicas urbanas del interior de la M-30, excluyendo la propia M-30.

, queda prohibido el acceso y circulación a los turismos A por las vías públicas urbanas del interior de la M-30, excluyendo la propia M-30. Desde el 1 de enero de 2023 , queda prohibido su acceso y circulación también por la M-30.

, queda prohibido su acceso y circulación también por la M-30. Desde el 1 de enero de 2024 , queda prohibido su acceso y circulación por todas las vías públicas urbanas del municipio de Madrid.

, queda prohibido su acceso y circulación por todas las vías públicas urbanas del municipio de Madrid. Desde el 1 de enero de 2025, la prohibición de 2024 se extiende también para los turismos A domiciliados en Madrid y que figuren de alta en el padrón del IVTM del Ayuntamiento de Madrid. Desde esta fecha, tampoco podrán acceder ni circular por la capital los vehículos A que no sean turismos (camiones, furgonetas, motocicletas y ciclomotores).

Excepciones en los criterios de acceso

No están sujetos a estas limitaciones los vehículos que, aun no cumpliendo las condiciones anteriores, sean conducidos por o para trasladar a personas titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, especialmente adaptados o no, siempre que se den de alta en el sistema de gestión de accesos a 'Madrid Zona de Bajas Emisiones' y exhiban la respectiva tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. La solicitud permite obtener, en un mismo trámite, el alta en el sistema de gestión de accesos de todas las zonas de bajas emisiones: Madrid ZBE y las ZBEDEP Distrito Centro y Plaza Elíptica.

Tampoco afecta a los vehículos A que no sean turismos (camiones, furgonetas, motocicletas, ciclomotores, salvo las limitaciones establecidas para las ZBEDEP Distrito Centro y Plaza Elíptica) ni a los vehículos que tengan reconocida la consideración de ‘históricos’ conforme a la normativa correspondiente (Reglamento de Vehículos Históricos).

Los vehículos con clasificación B y C, Cero y ECO pueden entrar, estacionar y circular sin limitaciones en la zona interior de la M-30 (salvo las establecidas por Madrid Distrito Centro para los B y los C). Quedan exentos hasta el 1 de enero de 2025 los vehículos A destinados a distribución urbana de mercancías.

A partir del 1 de enero de 2025, únicamente podrán acceder aquellos vehículos especialmente adaptados para ser conducidos por o para el traslado de personas con movilidad reducida, siempre que figuren de alta en el sistema de gestión de accesos a Madrid ZBE y exhiban reglamentariamente la respectiva TEPMR.

Por otro lado, también podrán entrar en Madrid ZBE los vehículos que tengan reconocida la consideración de históricos conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos. También están exentos los vehículos de emergencias (extinción de incendios) y fuerzas armadas.

Conductores afectados

Poco a poco los conductores han ido adaptándose y cambiando de coche, aunque todavía hay algunos que se resisten como Julia que vive en Leganés. Dice que su coche está bien, que pasa todas las ITV que ahora no puede comprarse un coche y que paga sus impuestos. Deberían, dice, permitirle circular. "me parece una faena porque mi coche, a pesar de ser antiguo, está bien cuidado, pasa cada año la ITV, nunca me lo han echado para atrás y no entiendo por qué ahora no puedo, ya no aparcar, sino circular por el centro de Madrid. Además cuando me compré este coche nadie me informó de que tenía fecha de vencimiento. Creo que si pago mis impuestos, tengo derecho, al menos, a seguir circulando con él..."

Empadronados en Madrid

Los coches sin etiqueta empadronados en la capital podrán circular dentro de la M30 pero no podrán estacionar en la zona SER salvo en su barrio, o hacerlo en un parquing público. Pero ojo, esos coches sin etiqueta no podrán entrar en Madrid Distrito Centro, lo que antes se llamaba Madrid Central, salvo si son residentes. No podrán pasar, ni siquiera para ir a un parquing.

10,5 millones de euros para renovar vehículos particulares

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado 21 de abril el segundo paquete de ayudas Cambia 360 para la renovación de vehículos particulares. Este año, el Área de Medio Ambiente y Movilidad ha duplicado el crédito de las subvenciones, elevándolo de los 5,5 millones de euros de 2021 a los 10,5 millones. Las ayudas se podrán solicitar a partir del próximo 13 de mayo en los concesionarios adheridos. Con este incremento del presupuesto se pretende acelerar la eliminación de los vehículos más contaminantes de la ciudad, uno de los objetivos recogidos en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360.

En esta edición, se han reservado 3 millones de euros para la adquisición de vehículos CERO emisiones, permitiendo a los solicitantes obtener 6.000 euros por la adquisición de un turismo de estas características. Para la compra de vehículos ECO se ha previsto un crédito de 7 millones de euros, estableciendo una ayuda de 3.000 euros por solicitante. Estas cantidades se incrementarán en 2.500 euros adicionales si se achatarra un vehículo de clasificación ambiental A.

Para la compra de vehículos de clasificación ambiental C hay un crédito total de subvenciones de 500.000 euros. Se podrán percibir 2.500 euros siempre que se entregue un vehículo A para achatarrar de manera obligatoria.

Las cantidades subvencionables se pueden incrementar de manera acumulable un 10 % si concurren ciertas circunstancias personales del beneficiario, tales como ser familia numerosa o, en caso de discapacidad con movilidad reducida, si se adquiere un vehículo adaptado.

Más información:

www.madrid360.es/medio-ambiente/zonas-de-bajas-emisiones/

Ayudas Cambia 360 para particulares:

https://www.cambia360vehiculosparticulares.es/

Vídeo sobre cómo circular por las ZBE de Madrid:

https://youtu.be/XsuRPMEzt4M

Cómo afectan las ZBE de Madrid según la matrícula de un vehículo:

https://madrid360.es/como-me-afecta/

CONDUCTORES