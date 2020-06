El 40% de las terrazas madrileñas no cumple con la normativa

Madrid sigue a la espera de saber si va a entrar en la fase 2. Mientras, seguimos en la 1 y disfrutando de las terrazas, en las que estos días ha costado encontrar un hueco libre. Es la segunda semana en la que bares, restaurantes y cafeterías por fin han podido sacar sus mesas y sus sillas a la calle. Muchos estaban deseando recibir a los primeros clientes, y volver a facturar después de dos meses. La mayoría ha reabierto respetando las medidas de seguridad: solo 50% de aforo, separación de dos metros entre mesas o un máximo de 10 personas en ellas. Aun así, a algunos se les ha resistido eso de abrir solo a la mitad. Aniceto es dueño de la cafetería “La Churre” en el barrio de Valdebernardo y aunque él sí está cumpliendo las medidas, reconoce en COPE que no siempre es así: “No se cumple por lo que nos vienen contando los clientes. De hecho han puesto varias sanciones aquí en el barrio. Y duele porque ya he sacado del ERTE a dos, me queda a uno más y ves que no puedes dar abasto con lo que hay, pero tenemos que respetar la ley”.

El 40% de terrazas, que se traduce en 1165 establecimientos han sido multados (multas que ascienden hasta los 3.000 euros). Muchos de estos locales no tienen claro las condiciones en las que deben abrir. Así lo ha explicado a COPE Carlos Lozano, portavoz de la Policía Municipal: “En las 2834 terrazas que se han inspeccionado, hemos observado que las principales dudas están relacionadas con la superficie de las terrazas, el número de mesas y el aforo”.

Por eso agentes de la policía aclaran cualquier duda. Y aunque haya muchas ganas de reencuentros, no debemos olvidar que hay que seguir evitando riesgos y contagios.