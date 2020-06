Las piscinas de Madrid abrirán con seguridad total

Es un paso más en el largo camino a la nueva normalidad. Un paso acuático. El Ministerio de Sanidad ha permitido a la Comunidad de Madrid abrir piscinas y clubes de natación desde este lunes, aunque solo para nadadores federados y de alto rendimiento. A muchas piscinas, la medida les ha pillado con el pie cambiado así que la mayoría lo está preparando todo para abrir sus piletas en los próximos días.

En declaraciones a Herrera en Cope, el presidente de la Federación madrileña de Natación, Juan José Dueñas, asegura que las medidas de protección están muy claras: llevar mascarilla en todo momento fuera del agua, mantener la distancia de los dos metros de seguridad así como evitar el contacto en los propios deportistas”.

Las duchas y vestuarios permanecerán cerrados para impedir la propagación del Covid-19 y habrá más de un nadador por cada calle en el vaso de la piscina. Juan José Dueñas se refería en COPE a un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) según el cual “con la cloración que habitualmente tienen nuestras piscinas y la temperatura del agua climatizada en torno a los 25 ó 26 grados el virus no sobrevive; es más, con el cloro que se libera hay un margen de unos cincuenta o sesenta centímetros por encima de la lámina de agua, donde no se puede propagar el coronavirus, aunque todavía no es algo que esté fundamentado técnicamente”.

Así las cosas, piscinas y clubes de natación como el Pozuelo, el Canoe o el Moscardó permanecen cerrados a la espera de poder implementar todas las medidas de seguridad para sus usuarios, algo que llegará en los próximos días.

Lo que sí ha abierto este lunes es otra instalación deportiva de Madrid, el mítico estadio Vallehermoso, para la práctica del atletismo tanto a nivel federado como amateur. Ya se han visto las primeras carreras que han parecido más fulgurantes que nunca.