Las clases semipresenciales preocupan a los alumnos de Bachillerato en el curso más importante

La gran parte de colegios y centro educativos han optado por una modalidad de semipresencialidad, es decir, alternar las clases presenciales con las clases online. Este nuevo sistema está afectando a muchos alumnos y también a sus propios padres, ya que no pueden comprobar si sus hijos asisten a las clases telemáticamente y tampoco hay un control sobre qué días tiene que ir al colegio y qué días no. Además en algunas edades no pueden exigirles cierta responsabilidad. Lo que sí que es cierto es que los alumnos de segundo de bachillerato son los que probablemente más preocupación pueden sentir de cara a la preparación de la EBAU. Este es el curso más importante de su etapa escolar y en el que más pueden perder.

Algunos alumnos sienten que su preparación va a tener algunas carencias en comparación con otros años porque les falta ese trato cercano con los profesores que les permite profundizar más. Rodrigo es uno de ellos, tiene 17 años y se siente al “Al final en casa tienes muchas más distracciones, como el teléfono móvil. Al final hace que no te enteres de la misma forma. Por una pantalla no te enteras igual que si estuvieses en el colegio, teniendo a un profesor que te lo explique todas las veces que quieras. Y eso puede repercutir en las notas.”

Las asociaciones de padres de alumnos comprueban que esta realidad es evidente. Últimamente reciben muchas quejas de padres intranquilos con este nuevo sistema. “A la vez estamos trabajando y es verdad que los niños se quedan solos y de ahí que el trabajo autónomo y la responsabilidad sea un factor añadido a trabajar con ellos. Nos vemos a veces un poco desbordados ante la situación”. Begoña Ladrón de Guevara es la presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA). También reclaman desde esta asociación que esta modalidad sea temporal porque al fin y al cabo resulta muy complicado adaptarse a ella y son evidentes las consecuencias negativas que suponen.