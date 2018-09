Las autoescuelas del centro de Madrid piden una moratoria para circular por el centro

A partir del mes de noviembre, los coches de las autoescuelas no podrán pasar por el centro para impartir las clases con sus vehículos diesel. Por eso, han pedido tiempo al Ayuntamiento de la capital. Dicen que de hoy a mañana no les da tiempo a renovar la flota, porque además esto supondría un gran coste que no pueden asumir en tan corto espacio de tiempo.

Los dueños de los centros han mandado un documento al Ayuntamiento para que contemple su caso como una excepción, y poder así seguir circulando con vehículos rotulados, de la misma manera que circulan taxis y autobuses. Son conscientes, eso si, que a partir de el año 2020 será obligatorio para todos. Además, añaden que los vehículos ECO son vehículos automáticos, lo cual perjudica a los alumnos porque no podrán conducir con marchas.

Piden al consistorio de la capital que estudie caso a caso, aunque entienden que se trata de un procedimiento muy complejo. Desde el Ayuntamiento de momento no les han dado una respuesta. Aunque la patronal de autoescuelas de Madrid espera que esta sea positiva porque saben que desde el consistorio son sensibles al problema.

Poco a poco nos tendremos que acostumbrar a dejar el coche en casa si queremos ir al centro. A partir del próximo 23 de Noviembre entra en vigor la nueva gran área de prioridad residencial MADRID CENTRAL. Sera imposible circular por estas zonas, a no ser que tengamos un vehículo autorizado.