Javier Ayala, en COPE: "Durante la pandemia no conseguimos hacer girar la cabeza a Ayuso"

Hace varias semanas, el alcalde de Fuenlabrada y candidato a liderar el PSOE-M, Javier Ayala, aseguró darse "por satisfecho" con la convocatoria de las Primarias --un escenario que "hace unos meses no se contemplaba"-- ya que, según manifestó durante un acto de campaña, el "partido ya ha ganado con el debate".

Ayala también recordó que será la "militancia" la que decida con su voto, y en cuanto a la recogida de avales, planteó la posibilidad de que alguna candidatura pudiera recabar finalmente "menos votos que avales".









El candidato a dirigir a los socialistas en Madrid, ha querido desgranar su propuesta para levantar a un partido que se encuentra bajo mínimos tras las últimas elecciones. Así lo ha explicado en COPE. "Ante la situación de crisis que tenemos después del 4 de mayo, mi propuesta se sustenta en tres pilares. Hay que empezar a construir la casa socialista por los cimientos. Es decir, haciendo partido. Creo que es importante volver a conectar con la sociedad a través de los movimientos sociales, de las asociaciones vecinales, el movimiento feminista, UGT... para saber qué necesita la sociedad madrileña para poder ofertarlo en el planteamiento político que es el siguiente paso". Además, ha insistido en que tienen que hacer un proyecto totalmente de izquierdas. "No podemos intentar hacer gestos al electorado de centro porque el centro se tiene que conquistar desde la izquierda".





El alcalde de Fuenlabrada ha indicado que su partido no ha sido claro en las anteriores elecciones y eso les ha llevado a la delicada situación que atraviesan. Por ello, decidió afrontar el gran reto que le viene por delante de resultar vencedor en estas primarias. "Estoy recorriendo la Comunidad de Madrid y la militancia quiere votar. Con mi presencia van a poder elegir cuál es el modelo que quieren para el PSOE regional", decía. Una formación que daría a Madrid lo que necesita. "Un gobierno progresista más pronto que tarde".

Respecto a la oposición, ha asegurado que hay que poner un espejo a Ayuso "para que vea cómo el PP gestiona determinadas cuestiones de una forma".

Ha habido una concatenación de errores que han llevado al PSOE al punto en el que se encuentra, en palabras de Ayala. "Durante la pandemia no conseguimos hacer girar la cabeza a Ayuso. Yo reinvindico un PSOE fuerte en Madrid porque no solamente beneficiará a la región sino también a Sánchez en las generales. Hicimos una campaña que no estuvo adaptada a la militancia socialista". Una indefinición en el mensaje, relataba, que acabó por propiciar que el electorado les castigase en la última cita a las urnas.

El regidor fuenlabreño aboga por un partido unido y ha realizado numerosas peticiones en actos de campaña para que el PSOE madrileño se "deje de batallas internas" para trabajar "en una misma dirección" con dos objetivos: convertirse en el partido de izquierda referente en la región y hacer frente al PP. Una oposición muy fuerte que en los últimos comicios obtuvo el mejor resultado en número de votos en la historia de la formación popular en las elecciones autonómicas madrileñas.