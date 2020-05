Isabel Díaz Ayuso: "IFEMA se apaga, pero la vida sigue"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado que el hospital de Ifema es el “símbolo de la pandemia”, y pese a apagarse hoy porque "apenas" hay contagios, ha subrayado que “no es momento de relajarnos sino de ir preparándonos por si hubiera un repunte”.

Durante el acto de clausura del hospital temporal de campaña, Díaz Ayuso ha pedido a la ciudadanía seguir las instrucciones de autoprotección porque es “importante no volver atrás, no podemos perdonarnos un repunte por no hacer las cosas con lógica, nuestros sanitarios no tienen que pasar por esto siempre que sea evitable”.

Acompañada entre otros por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, consejeros de su Gobierno, representantes de la Asamblea y de grupos políticos, Ayuso ha recalcado que Ifema ya es parte de la historia de Madrid “como el 2 de Mayo, El Escorial o la Puerta de Alcalá”.

“Ifema es un símbolo de vida, es un ejemplo de todo lo que los españoles somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos y cuando nos marcamos un objetivo común”, ha dicho.

A su juicio, esta instalación, que ha acogida a casi 4.000 pacientes desde su apertura, “se ha convertido en el hospital milagro” porque “prácticamente todas las personas que han venido aquí se han sanado”, incluida la paciente mayor ingresada, de 103 años.

La instalación, que se erigió en “18 horas”, ha funcionado porque “ha contado con todos los medios materiales y humanos de los 102 hospitales de la Comunidad; Ifema es el hospital de los hospitales”, ha agregado.

Ifema “se apaga pero la vida sigue en los hospitales, que también lo han pasado muy mal hasta y que han tenido que hacer frente a los contagios y muchas veces no han sido objeto de las cámaras”.

Tras agradecer el esfuerzo de la sanidad pública y de la privada –“que también ha estado a la altura en estas circunstancias”, Ayuso ha recodado los momentos de dificultad que atravesó el hospital temporal, “momentos en los que se juntaba que no había suficiente material con las cifras desorbitadas de contagiados y los primeros muertos”.

“Fueron momentos complicados pero todas las personas que se pusieron al frente de este hospital tuvieron el valor y el arrojo de seguir adelante en todo momento y sin importarles el color de la chaqueta trabajaron por ese objetivo, por eso IFEMA tiene tanto color, rojo, amarillo o naranja de los distintos cuerpos de seguridad y sanitarios”, según la presidenta regional.

Ahora, Ifema “tiene que seguir su vida” y la sanidad madrileña “seguirá modernizándose”, ha dicho Ayuso, tras agradecer el esfuerzo de todos los trabajadores, voluntarios y personal de limpieza, todos ellos “héroes anónimos que han dado lo mejor de sí mismos”.

Tras recordar que la festividad del Dos de Mayo estará dedicado al pueblo de Madrid, ha concluido que el hospital de Ifema ha sido “el símbolo de la pandemia” y, de hecho, muchos países se han interesado por esta experiencia.