La ilusión de la lotería vuelve a Madrid, abren las administraciones y regresan Euromillones y Primitiva

Las administraciones de lotería son uno de los comercios minoristas que, a pesar de seguir en la fase cero de desescalada, ha podido abrir hoy sus puertas en la Comunidad de Madrid.

José Luis es propietario de “La Extremeña”, ubicada en el barrio de Salamanca. Ha sobrevivido estos dos meses gracias a sus ahorros y a la prestación por cese de autónomos que ha recibido. Se ha pasado toda la mañana preparándose para abrir sus puertas. Desinfectando, limpiando y colocando la cartelería que avisa a los clientes de las medidas que deben adoptar para evitar contagios.

Tras esta intensa preparación, por fin, ha podido abrir a primera hora de la tarde. No termina de entender muy bien por qué han tenido que cerrar durante todo este tiempo si, tal y como ha explicado en declaraciones a Herrera en Cope en Madrid, "las administraciones de lotería estamos a prueba de bombas con las mamparas de seguridad que tenemos". Su regreso a la actividad es un balón de oxígeno no sólo para él sino también para el único empleado que tiene: “No declaré ningún ERTE a mi único empleado porque es mi cuñado. Tengo que pagarle religiosamente porque no solamente es él, detrás está mi hermana y están mis sobrinos, no puedo dejarles en la estacada”, confiesa.

Asegura que durante toda la mañana ha sido mucha la gente que se ha acercado a preguntar. Les ve con ganas de jugar, aunque, lo importante, como reconoce José Luis, es que tengan con qué: “se ve ilusión y ganas de jugar, pero todo depende del bolsillo de la gente. Si la gente no empieza a trabajar y no empieza a cobrar con normalidad, por mucha ilusión que tenga, no nos va a servir de mucho. Lo que manda es el dinero y hay otras prioridades antes que la lotería”.

Mientras tanto, se prepara para afrontar los sorteos de Euromillones y Primitiva que vuelven esta semana. La que viene lo harán Bonoloto y El Gordo. Sin embargo, para la Lotería Nacional habrá que esperar todavía un poco más, hasta el 11 de junio.