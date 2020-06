Huelga de profesores de la Escuela Oficial de Idiomas

20.000 alumnos se presentan a los exámenes que se celebran en las 36 escuelas oficiales de idiomas que hay en Madrid. Lo harán en aulas pequeñas y sin las garantías de seguridad según los profesores, que se quejan de que no les han dado apenas pautas, y que en esas condiciones no se pueden celebrar los exámenes. Ramiro Cabreiros es un profesor de estas escuelas. Ha comentado en declaraciones a Cope que no hay más protocolo que el básico de poner gel hidroalcohólico y llevar mascarilla. No se puede garantizar la distancia de seguridad, no se van a hacer pruebas PCR y eso es un riesgo para los profesores y para los alumnos.

Dice que no tiene nada que ver con lo que se ha hecho por ejemplo con la Evau, que lleva meses preparándose, en aulas mucho más grandes y con alumnos muy jóvenes. Aquí los alumnos son gente mayor, mayores de 50 años y muchos población de riesgo que ya se están planteando no acudir a la convocatoria. Los profesores quieren retrasar los exámenes a septiembre pero la consejería de educación dice que no se puede esperar ya que hay personas que necesitan esa titulación para sus trabajos. Además en septiembre se tiene que celebrar la convocatoria extraordinaria. Los exámenes se celebrarán pero con servicios mínimos. Unos servicos mínimos que a juicio de los profesores son abusivos.

Esta mañana se han concentrado a las puertas de la consejería del Educación con carteles en los que se podía leer "No somos conejillos de indias" Consideran que las medidas de seguridad no pueden recaer solamente en los directores de los centros. Se quejan de falta de diálogo por parte de la Comunidad de Madrid.