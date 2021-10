La hostelería saca la cabeza en el Puente del Pilar

Primer puente del curso y primer indicio -ahora sí- de normalidad. Este fin de semana ha sido casi como los que teníamos antes, cuando no había ni restricciones ni aforos ni distancias de seguridad. Madrid se ha vaciado, pero no se ha quedado huérfana: turistas nacionales e internacionales han ocupado las calles.

Desde Hostelería Madrid se muestran optimistas con los datos de este puente del Pilar. En total y entre todos, han hecho unos 31,5 millones de euros de caja al día, que ya es un 73% de lo que hicieron en el mismo puente de antes de la pandemia. Los locales que sobreviven (que no son todos, el 12% ha cerrado por la crisis), lo hacen con la cabeza más o menos alta.

María abrió su cafetería en la céntrica Plaza del Rey en diciembre de 2020 en un gesto de optimismo que nadie entendía. Por fin, dice, ve gente por la calle, “yo nunca había visto el barrio así, y es un gusto, estoy muy contenta” (“estoy muy contenta” es lo que más repite), “habré hecho un 20% más de caja este fin de semana que los anteriores. El sábado batí récord. Fue el día que más he recaudado desde que abrí”. Diego regenta un restaurante de los de terraza con estufas y mantas. “Se ha notado muchísimo, aquí viene mucho turista francés y es verdad que no hemos visto tantos estos días, pero sí mucha gente de aquí, de Madrid, de otras provincias...”. También calcula haber ingresado un 20% más de caja que lo habitual.

Los comercios también se han beneficiado de los cuatro días de descanso. “Han venido gallegos, catalanes, valencianos...”, dice Rafa, dueño de una librería en Malasaña. “No he hecho los cálculos todavía de la caja pero muy bien, parecía que no había COVID” (ese es un poco el resumen de todo). En otro comercio de la zona, en un pequeño local de velas y decoración del hogar, Pedro cuenta a COPE que ha hecho mejores cifras que antes de la pandemia, “ha sido brutal”, sentencia.

Pero como nunca llueve a gusto de todos y siempre hay un contrapunto en cada pequeña historia, el puente no ha ayudado a todo el mundo. Celso tiene una panadería/pastelería en el centro: “yo me nutro de la gente del barrio y se han ido todos de vacaciones. También de las oficinas de la zona y claro, no han ido a trabajar estos días”. Además el teletrabajo, dice, le quita mucha clientela. “A mí este puente me ha venido fatal, el barrio se ha quedado vacío”.

Aún así, fin de semana casi prepandémico, gente en la calle, en las discotecas y en las terrazas. El buen tiempo ha ayudado a que las cifras se alcen. Buena previsión para los próximos puentes del 1 de noviembre (puente de Todos los Santos) y el 6 y el 8 de diciembre (la Constitución y la Inmaculada Concepción).