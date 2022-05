El Hospital Zendal se reinventa sin pacientes covid

Un 20% es lo que han subido los contagios por covid entre los mayores de 59 años, los únicos que se contabilizan ahora porque son los únicos a los que se les hace prueba. También sube la incidencia a 14 días hasta los 772 casos, 134 puntos más que hace una semana. Y también aumentan los ingresados en las plantas de los hospitales madrileños, pero tan sólo en 60 pacientes. La nota positiva es que, durante estos últimos siete días, ha habido menos ingresos en las UCIS.

Son los principales datos de la actualización semanal de la Comunidad de Madrid. A pesar de esas subidas, se habla de estabilización. De hecho, el hospital Isabel Zendal ya no tiene pacientes covid y se centra ahora en rehabilitar a los que les han quedado secuelas de este virus y de otras patologías. Encontramos más de 20 pacientes que tras superar fases críticas de todo tipo de enfermedades presentan secuelas graves. Personas que se recuperan de accidentes cerebro-vasculares, cirugías o traumatismos.

También hay pacientes que pasaron el covid pero que todavía no están al cien por cien. Es el caso de José María, estuvo 90 días ingresado en la UCI con una neumonía bilateral. Salió del hospital y ahora se repone en esta unidad de rehabilitación: "Yo venía arrastrando los pies, con andador, no podía ni levantarme de la silla. En tres semanas ya estoy a punto de que me manden para casa".

En esta unidad de rehabilitación funcional trabajan 170 profesionales sanitarios. Internistas, geriatras, fisioterapeutas o enfermeros para dar una atención multidisciplinar, lo más completa posible. Beatriz Sánchez Pinto es la responsable de rehabilitación de esta unidad: "El paciente sigue una rehabilitación integral en todos los sentidos, desde el punto de vista de la fisioterapia, de la terapia ocupacional... Enseñamos al paciente las actividades que ha perdido del día a día, cosas tan sencillas como vestirse, lavarse o manejar el ordenador, todo eso se reentrena".

Esta unidad hospital Zendal tiene capacidad para albergar a unos 126 pacientes en una sola planta y sin barreras arquitectónicas que dificulten los desplazamientos de los ingresados.