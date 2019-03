Homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente, el hombre que hizo “importantes” a los animales sobre la tierra

Fue el primer ecologista por estos lares, el Jack London ibérico o, en clave modelna, el influencer de los animales en los años setenta. Casi cuarenta años después de perder la vida en Alaska, en un accidente de avioneta, Félix Rodríguez de la Fuente ha recibido un sencillo y emotivo homenaje en el Zoo Aquarium de Madrid.

Los alumnos de 5º de Primaria del colegio público Nuestra Señora del Val, de Alcalá de Henares, han rendido homenaje al biólogo que bailaba entre lobos con dos talleres didácticos. No han visto nunca la mítica serie televisiva "El hombre y la Tierra" pero saben a la perfección quién es Félix Rodriguez de la Fuente, como cuenta Elsa a cope.es: “era un naturalista muy importante que dio un paso más allá para que supiéramos que los animales también son muy importantes. Yo no he visto ningún capítulo de su serie pero me gustaría porque me encantan los animales”.

Su compañero de clase, Sergio, tiene las cosas muy claras: “quiero ser biólogo de mayor. Me encantan los animales; desde que tengo tres años siempre estoy hablando de animales. Mis favoritos son el puercoespín crestado, el guepardo y el halcón peregrino”.

Al homenaje a Rodríguez de la Fuente, también han asistido sus hijas Mercedes y Odile, así como algunos de sus nietos. La hija pequeña de Rodríguez de la Fuente pedía a las jóvenes generaciones recoger el legado y el espíritu de su padre para afrontar problemas tan graves como el cambio climático.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, destacaba la defensa de la naturaleza que hizo siempre el biólogo español. Una defensa que ha fructificado en nuestra comunidad donde casi la mitad del territorio (48%) cuenta con protección medioambiental, como el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, el Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares, el Hayedo de Montejo o el Pinar de Abantos.