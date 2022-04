La gente mantiene la mascarilla en los andenes pese a que ya no es obligatorio

Desde primera hora del miércoles 20 de abril, las mascarillas ya no son obligatorias ni en los andenes ni en los vestíbulos de los medios de transporte, como el el Metro. Aún así, los viajeros siguen con ella puesta. "No me me la voy a quitar por el momento" ha explicado María Teresa mientras esperaba el Metro en la estación de Batán. Una estación que además está al aire libre. "Solo me la quitaré si como ahora, veo que no hay mucha gente en el andén y además es un andén al aire libre". De la misma opinión es Mario, que en el momento de entrar en la estación se ha puesto la mascarilla. "La voy a mantener todavía un tiempo....total, llevamos dos años con ella, no importa continuar un poquito más...". Alba piensa lo mismo..."cuando haga más calor no animaremos a quitarla, pero por ahora viene bien llevarla, hasta para protegernos dle frío..."

De momento, la gran mayoría de los viajeros mantiene la mascarilla hasta en los andenes al aire libre, a pesar de que ya no es obligatorio. Ya en en interior de los trenes es obligatorio llevarla.