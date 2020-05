Gabilondo (PSOE) no descarta una moción de censura en la Comunidad de Madrid si continúa sin hacer "bien" su labor

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado este jueves que no descarta emprender una moción de censura contra el Gobierno regional si continúa sin hacer "bien" su labor, aunque cree que ahora "no es momento de remover gobiernos".

"Ahora no es momento de remover gobiernos, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos siempre en consideración de nuestras responsabilidades esa posibilidad. Y, desde luego, como que creemos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no está haciendo bien su labor y que la gestión tampoco es buena si esto prosiguiera en esa dirección nosotros no excluimos esa posibilidad", ha lanzado Gabilondo en una entrevista con 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

A su juicio, el hecho de que en alguna ocasión haya comentado que ahora no está centrado en este aspecto ha podido "molestar" porque pareciera que muestra "indiferencia", pero "en modo alguno". Lo que ocurre es que creen que la prioridad ahora mismo es "afrontar y resolver los problemas de la ciudadanía, que son muy serios".

"Nunca se descarta que esa posibilidad exista pero si existe hay que hacerla también buscando acuerdos que supongan una mayoría. No se puede hacer mociones de censura para forzar los gobiernos sin más, se trata, más bien, de hacer esto cuando exista esa posibilidad. Pero estamos dispuestos a hablar, por supuesto que sí", ha reafirmado.

Sobre si ha hablado ya de esta posibilidad con el partido de Cs, ha indicado que tienen relación con este grupo pero que no están en esa "negociación". "Nosotros no hemos hablado explícitamente con Cs de esa posibilidad ni de hacer una moción en modo alguno, pero estamos abiertos aunque tenemos otras prioridades", ha insistido el portavoz socialista.

Gabilondo defiende al Delegado del Gobierno en Madrid

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha defendido este jueves que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, "hizo lo que tenía que hacer", con la información que tenía, al permitir que se celebrara la manifestación del 8-M con la pandemia del Coronavirus.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado retrasar al 10 de junio la declaración, que tendrá que ser presencial, de Franco, quien acudirá en calidad de investigado por autorizar la marcha feminista del 8-M en Madrid. Atiende así la petición de la Abogacía del Estado que pedía tiempo para preparar la defensa.

A este respecto, en una entrevista con 'Onda Cero', recogida por Europa Press, Gabilondo ha indicado que quiere que se aclaren "las cosas bien" pero considera que en aquel momento Franco "hizo lo que tenía que hacer" cuando aún ni había estado de alarma y con la información que disponían no debían prohibir esa manifestación "ni muchas otras que se hicieron".

Además, ha señalado que manifestarse es "un derecho fundamental" y que se deben tener "buenas razones" para prohibir concentraciones. "Ahora es cuestión de que esto se aclare y se dirima. En este momento (Franco) está llamado a comparecer para declarar y no hay otra cosa", ha añadido.

Sobre si ha hablado con los ministros tras la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Gabilondo ha indicado que no lo ha hecho y que lo que entiende es que al ser un puesto de libre designación y siendo un cargo del que se puede perder su confianza "es así".