Fin de Liga: 130 agentes vigilarán que este sábado no haya aglomeraciones en Cibeles y Neptuno

El Ayuntamiento de Madrid desplegará un dispositivo de 130 agentes de la Policía Municipal desde las 19 horas del sábado para impedir que se formen aglomeraciones en el entorno de las plazas de Neptuno y Cibeles. Aunque hasta el sábado no se conocerá si el campeón de Liga es el Atlético de Madrid o el Real Madrid, que habitualmente celebran sus títulos en estas fuentes, el dispositivo ya está preparado con el “objetivo de evitar aglomeraciones”, según la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de la capital, Inmaculada Sanz. “Con un primer vallado de las fuentes, control de aforos, y distintos filtros en el entorno de las dos plazas”, ha explicado.

Las dos zonas se vigilarán con drones y se prestará especial atención a “impedir la venta ambulante o la entrada con objetos que puedan resultar peligroso”. La delegada, sin embargo, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los aficionados “para que no se acuda a esas plazas, que se celebre en los domicilios o en el entorno cercano a cada aficionado porque todavía no se dan las condiciones para que se produzcan este tipo de aglomeraciones”. Y en ese sentido, el dispositivo se ha preparado para que “el tráfico se pueda mantener abierto”. La delegada ha recordado que los clubes ya han anunciado que “los equipos no se van a desplazar a las fuentes”.

También se vigilarán los entornos del estadio Wanda Metropolitano y Valdebebas dentro de este dispositivo, en coordinación con la Delegación del Gobierno, que se mantendrá operativo durante toda la tarde noche del sábado.