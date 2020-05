El festival Mad Cool aplaza sus actuaciones hasta el 2021

Como era de esperar el macrofestival de música de Madrid, Mad Cool ha anunciado la suspensión de su quinta edición. Sus actuaciones estaban previstas del 8 al 11 de julio en el recinto ferial de IFEMA de Valdebebas, pero debido a la pandemia del coronavirus ha tenido que ser aplazado.

Es el festival más grande de Madrid, en estos últimos cuatro años que se ha celebrado han asistido 663.000 personas, de las cuales 200.000 personas venían a la capital de 100 países distintos. Además, ha generado un impacto económico de más de 174 millones de euros y ha creado 14.200 empleos.

Desde que comenzó la crisis del coronavirus, Taylor Swift la artista principal de esta edición cancelaba su gira en todo el mundo. Y aunque el Mad Cool ha querido resistirse hasta el último momento, al final han tenido que posponer el festival para el 2021.

En COPE hemos hablado con Marta es asidua a esta cita madrileña, lleva varios días intentando que le devuelvan el importe de la entrada, “desde que supe que los festivales se estaban cancelando, intenté que me devolvieran el dinero porque yo ya no quería ir porque me daba miedo contagiarme”.

La organización del MadCool indican en un escrito que las entradas de este año serán válidas para la próxima edición. Para los que quieran el importe de la entrada tendrán que solicitarla, pero mientras tanto, están a la espera de que las autoridades competentes les indiquen las decisiones para poder devolver el dinero de las entradas. En cuanto tengan todos los detalles, comunicaran a los asistentes como tienen que hacer para iniciar el proceso.

Por otro lado, intentarán que los artistas invitados de este año, sean los mismos que acudan el año que viene “tenemos un feedback muy positivo por parte de la gran mayoría de artistas que componían nuestro Line-up” han asegurado desde la organización.

Desde la organización aseguran que están haciendo todo lo posible para que el festival del año que viene cumpla las expectativas y que la fidelidad de los asistentes se vea recompensada.