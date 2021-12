Fernando Martín, BBVA: "Tenemos por delante desafíos muy grandes para preservar las buenas pensiones"

Con el constante desarrollo a la inversa de la materia de las pensiones, las dudas colapsan por completo las mentes de las personas que llegan a los últimos años de su vida laboral. La reforma de las pensiones es, desde hace unos meses uno de los temas que están a la orden del día, y como tal, la preocupación no hace más que crecer por las derivas que pueda llevar la situación en la materia de las pensiones.

Precisamente es la generación babyboomer (personas nacidas entre 1946 y 1964), la que ahora mismo se encuentra ante esta incógnita que tan difícil es de resolver. Fernando Martín López, es responsable comercial de fondos y planes para banca privada del banco BBVA. Afirma que el panorama que se presenta, refleja un "desafío constante" y que, al mismo tiempo tiene una relevancia "muy importante".

Todo esto ocurre por los problemas que hay respecto a las edades, y es que, según indica el experto, a día d ehoy en España, "hay muy poca natalidad". Si bien esto no es el único problema, la esperanza de vida "ha aumentado notablemente". Al no haber la suficiente gente joven el desequilibrio económico que se produciría, pasaría a contemplar una balanza en la que no habría suficiente para pagar las amplias pensiones de la generación babyboomer.

Cuenta Fernando Martín, que en el BBVA, cuentan con "simuladores para estimar la pensión que corresponde, y para averiguar cuanto dinero se va a necesitar para tener el nivel deseado". Es decir, realizar un cálculo sobre lo que el Estado va a destinar en premiar el esfuerzo realizado durante más de treinta años de labor, y la cantidad restante que sería necesaria para "satisfacer" las necesidades de vida que previamente, durante la época laboral se estaba llevando a cabo.

Todo ello, con el objetivo de aportar su granito de arena al desarrollo sostenible de las jubilaciones, para que de alguna manera no se vean perjudicadas por las reformas en la materia de pensiones.