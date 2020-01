¿Etiquetas de la DGT según la fecha de matriculación o según la normativa de emisiones?

A lo mejor tú tienes este problema. Tu coche no tiene derecho a ninguna de las pegatinas medioambientales para entrar en Madrid Central porque, por matriculación, no le corresponde. La DGT tomó como referencia para establecer el punto de corte este criterio, la fecha de matriculación, pero la ley no dice que deba ser ése y los expertos van más allá.

Apuntan a que en la mayoría de los casos, el tiempo que pasa entre que un fabricante homologa y fabrica un vehículo hasta que el cliente lo adquiere y lo matricula es muy variable y que, por tanto, en vez de atender a la fecha de matriculación, las etiquetas deberían entregarse atendiendo a las características de cada motor.

Según explica en COPE, Noemi Navas, de ANFAC, Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, el criterio de la DGT se basa en que “antes de 2010 no era obligatoria especificar en la tarjeta de la ITV el tipo de motor que tenía el vehículo, por eso optaron por la fecha de matriculación al ser la manera más sencilla de discriminar entre unos coches y otros.”

“La gran mayoría de vehículos, nos dice Navas, tienen alineado su motor con la fecha que dice la DGT, son muy pocos los coches que no tienen la etiqueta pero por motor, por ser de categoría Euro 4 o 5, sí les correspondería.”

En esos casos, si se sospecha que esto puede ser así, lo que tienen que hacer “es dirigirse al concesionario para pedir una certificación a la marca y con ella dirigirse a la ITV para que la comprueben. Si todo está correcto, el siguiente paso es ir a Correos para obtener la pegatina de la Dirección General de Tráfico.