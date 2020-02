La estación de metro de Legazpi se pone romántica

Cupido y la casualidad hicieron de las suyas hace dos años y medio. Tania y Alejandro coincidían en la estación de Legazpi porque la línea 5 estaba en obras y él tuvo que coger la 3. Se sentaron uno al lado del otro en el vagón y después de hablar e intercambiar sus teléfonos, comenzaron una historia de amor que ha acabado en pedida de mano en esa misma estación.

Varios amigos de ambos desplegaban una enorme pancarta que decía: “Tania, ¿quieres casarte conmigo?” La joven emocionada dijo que sí y su historia ha corrido como la pólvora en redes sociales. Por eso Metro de Madrid ha querido hacerles un pequeño homenaje regalándoles dos placas con el logo de Metro, una de ellas con sus nombres.

Cómplices y sin soltarse de la mano, Tania y Alejandro bromeaban entre risas antes de la sorpresa: “Ojalá sea un abono de metro para viajar gratis un año, o le pongan nuestro nombre a la estación de Legazpi”.

Aunque al final no ha podido ser ninguna de estas dos opciones los dos están agradecidos no solo por la sorpresa: “Cuando era adolescente tenía la idea gamberra de desatornillar uno, pero ahora ya me lo han regalado y he cumplido un sueño de la adolescencia”.

También dan las gracias por la semana tan ajetreada pero a la vez tan bonita que les han hecho vivir. Han recibido comentarios de todo tipo por esta pedida tan original, pero ganan los románticos y las felicitaciones. Tania en declaraciones a COPE ha confesado que no ha podido escoger mejor marido: “Feliz, le amo mucho, es una persona con la que compagino mucho y no podría tener mejor compañero de vida”.

Una historia de amor original en la que ya hay fecha de boda, Tania y Alejandro se darán el “sí quiero” el 6 de junio de este año.