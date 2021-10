Ya está en marcha el intercambiador de Valdebebas

El proyecto forma parte de los planes del Fondo Europeo. 33 millones de euros levantarán un intercambiador que va a unir una estación de cercanías, varias líneas de autobús y una parada de metro, la de la línea 11, cuya ampliación entra también dentro del plan europeo. En total será una superficie de 25.000 metros cuadrados para dar servicio a 30.000 vecinos.

Y es que Valdebebas no ha parado de crecer en los últimos años. Popular por la Ciudad Deportiva del Real Madrid y, ahora, por el Hospital Enfermera Isabel Zendal, esta zona de urbanizaciones, parques y avenidas amplias tiene cada vez más vecinos. A ello se le suma la Ciudad de la Justicia. Solo cuenta con dos líneas de autobús -el 171 y el 174- que no pasan con mucha frecuencia. La parada de cercanías, además, está lejos y cuanto más crece la zona, más alejada se queda de las nuevas urbanizaciones.

“En coche está muy bien comunicado, pero en transporte es un jaleo, da la sensación de estar más aislado de lo que está”, dice Marianela. No vive en Valdebebas pero lleva a sus hijos a un colegio en Barajas: “Yo vengo a hacer la compra a veces porque me pilla de paso, si no, ni de broma”. Esperanza dejó de conducir hace diez años y ahora es paseante habitual de la zona porque su hija -y sus nietos- viven ahí. “A mí siempre me tienen que traer porque el cercanías me pilla muy mal, tengo que andar mucho. Si ponen más cosas, pues mejor, esta zona es muy bonita y todo lo que sea mejorarla es bienvenido”.

Pau dice que no vio poner la primera piedra -porque no es ningún personaje importante- pero sí vio las primeras máquinas removiendo la tierra. Vive en Mallorca pero su hija hace veinte años que se mudó a Valdebebas. “El transporte es necesario, hay que conectar esta zona con todos los puntos. Además cada vez hay más gente. Es muy importante que este barrio crezca”, dice convencido.

Aunque es cierto que el sentir general ante la noticia del intercambiador es de alivio y alegría, Gloria, otra vecina del barrio, cree que es insuficiente. “Somos cada vez más y nos tenemos que comer los atascos de la M-40, solo hay dos líneas de autobús que tardan mucho en recorrer la zona, casi dos horas todos los días”. Asegura que no entiende por qué tienen que ampliar la línea 11 y no pueden alargar las líneas de Feria de Madrid o de Mar de Cristal, “¿sería lo lógico no? Es lo más sencillo”. Las obras para empezar a construir el intercambiador tienen fecha de salida en abril del año que viene y terminarán a mediados de 2023.