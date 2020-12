La enseñanza concertada ve el futuro con más tranquilidad

La aprobación por parte de la Comunidad de Madrid de un decreto exprés para ampliar de seis a diez años los convenios con los colegios concertados, supone “una buena noticia” para los 370.000 alumnos que este curso han elegido este tipo de enseñanza, el treinta por ciento de las familias madrileñas.

Desde la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), que agrupa a casi un centenar de centros educativos, aseguran que el hecho de que los conciertos no venzan dentro de dos años sino de seis, les da un respiro “y nos alegra que la Comunidad de Madrid haya demostrado esta valentía en defender la pluralidad y la libertad de enseñanza y de hacer frente a una ley que es hostil con la enseñanza concertada”.

En declaraciones a COPE, Aguiló asegura que ven el futuro con “más tranquilidad porque lo que necesita la enseñanza es un marco de estabilidad que le permita hacer su trabajo sin interferencias exteriores y sin agresiones como quería la leu Celaá”. Pero no considera que sea un blindaje como tal para los centros hasta 2027, “es más un marco de estabilidad, porque dentro del periodo de los conciertos si no hay alumnos, se pierden las aula”, aunque considera que con la aprobación del decreto de la Comunidad de Madrid, “hay una seguridad de que no habrá una actuación unilateral injusta por parte de la administración”.

Los centros afrontan el futuro con más tranquilidad pero “lo que hace falta es que los colegios tengan atractivo para las familias y tengan alumnos, queremos salir adelante porque nuestra enseñanza atraiga a las familias, no por una obligación administrativa”, asegura el presidente de CECE.