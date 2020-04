Un enfermero denuncia un bochornoso acoso en mitad de un supermercado de Madrid: “Sinvergüenza”

Un enfermero ha denunciado esta semana un incidente que le ha ocurrido con un policía al intentar pagar en un supermercado de la localidad de Pinto, en la Comunidad de Madrid. Según el joven, que ha compartido la historia en redes sociales, sufrió reproches e insultos por parte de varios clientes de la cadena Mercadona en un establecimiento al hacer uso de la preferencia para pagar en caja.

Según relata el sanitario en su perfil de Twitter, las otras personas que esperaban también para abonar el importe de su compra se dirigieron a él con términos como “sinvergüenza” o “caradura”. Una historia que ha conmovido a centenas de usuarios en redes sociales y que se suma a otras denuncias de sanitarios en pleno confinamientos a los que han instado a abandonar su residencia por el riesgo de contagio.

Jaime Rueda compartía la historia en redes sociales, donde explicaba que, tras terminar su turno en el Hospital de Fuenlabrada y llegar a casa, se dirigió a hacer la compra al supermercado, ya que es el único de su casa que puede hacerlo. Su madre y su hermano son personas de riesgo, asegura. “He acudido a la tienda, en la cual por ser profesional sanitario tenemos preferencia en la caja a la hora de pagar no teniendo que esperar la cola”, explicaba en Twitter.

“En cualquier situación hubiera esperado sin ningún problema”, explica, aunque matiza que en esta ocasión tenía prisa por terminar. “Hoy, después de como están las cosas en el hospital, con ganas de descansar (trabajo en 2 hospitales) y ponerme con el máster, he usado mi acreditación”.

Sin embargo, una vez ha pagado su compra, un chico se le acerca para recriminarle: “Eres un caradura, un sin vergüenza y se te debería caer la cara porque yo soy policía y podría utilizar esa preferencia todos los días si quisiera”, explica Jaime en redes sociales. Sin embargo, no fue el único reproche que recibió, puesto que otra mujer que se encontraba en la misma cola que Jaime se había saltado, le critica que “el policía tenía razón y que les tenía que haber pedido perdón”.

