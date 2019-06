La emotiva carta de un niño con autismo al director de su colegio para que no eche a su profesora

Una bonita carta ha provocado la emoción de padres y profesores del centro escolar en el que estudia Sami, el autor de dicha misiva. El niño, de 11 años y autista, lleva ocho cursos a cargo de Inma, la profesora responsable del aula TGD (Trastornos Generalizados del Desarrollo). Hace unos días la dirección del centro comunicó a la docente que no contaría con ella el próximo curso. Sami ha escrito una carta al director para que que despida a Inma.

Telecinco.es ha podido acceder al contenido de dicha carta. “Una de las profes que más me ha ayudado ha sido Inma. Si no hubiera pasado esto, yo habría tenido muchos problemas para el estudio y para relacionarme con los demás”, señala Sami en su carta. “Tener discapacidad no te impide lograr cosas. Sino que lo importante es que todos podamos dar lo mejor de uno mismo e Inma me ha ayudado a cumplir esto”. Además señala que otros niños que ahora empiezan primaria necesitan de la ayuda de esta profesora. “Piensa en los demás”, concluye Sami.

En el AMPA han recogido más de 700 firmas para que la dirección reconsidere su decisión.