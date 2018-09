Un edificio en llamas en Parla y 2 heridos graves, uno de ellos, saltó por la ventana

Un edificio cubierto en llamas, gritos de “¡fuego, fuego!” 6 camiones de bomberos y 2 personas heridas graves. Parece la crónica de una película de superhéroes, pero los únicos superhéroes fueron las fuerzas de extinción de incendios que consiguieron sacar a todas las personas del edificio con vida.



Esta madrugada en Parla, un edificio de viviendas situado en la Calle Segovia esquina con la Calle Guadalajara, se ha visto envuelto en llamas al originarse un incendio en una vivienda del segundo piso. Los gritos, alarmaron a los propietarios que al levantarse de sus camas y asomarse por la ventana, se dieron cuenta de que las llamas estaban rodeando el edificio y en muchos casos, la escapada era imposible.

#BomberosCM extinguen el incendio de una vivienda en #Parla. Los daños en las zonas comunes han obligado a que todos los vecinos del inmueble (16 pisos) hayan tenido que ser realojados. pic.twitter.com/fLi2Q1Pjwf — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 10 de septiembre de 2018

“Hubo gente de la calle que gritaba ¡fuego, fuego!. Me asomé a la ventana para enterarme de que había pasado y cuando te asomas… no ves un poco de humo, ves las llamas encima de ti”- Propietario de una de las viviendas.



El cuerpo de bomberos, consiguió desalojar a los propietarios a través de la fachada, ya que la escalera se encontraba totalmente quemada e intransitable, ya sea por el fuego o por el humo que este provocó. Las ambulancias que acudieron al lugar, tuvieron que atender a 16 personas por inhalación de humo y 2 de ellas resultaron heridas de gravedad, la primera de ellas, una mujer con quemaduras en el 60% de su cuerpo y la otra, con un politraumatismo al haber saltado por la ventana presa del pánico.



“Parecía el 11-S, el incendio lo tenía por debajo y no podía salir, el tiempo se te hace eterno” – Propietario de una de las viviendas.



De momento, se desconoce cual fue el motivo que originó las llamas y las autoridades, se encuentran investigando el caso. Hoy (10 de septiembre) el Cuerpo de Bomberos esta realizando labores de retirada de escombros a expensas de que la Policía Científica, declaré cual será el futuro del edificio y por consiguiente, el de las viviendas.