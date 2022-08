Drogado y 'atrapado' por las escaleras: La historia de un robo que termina en la planta -3 de Plaza Elíptica

No se trata de ninguna película, aunque la escena bien podría haber sido rodada en Hollywood. Un conductor irrumpe con un coche robado en el vestíbulo del intercambiador madrileño de Plaza Elíptica. Consigue descender hasta la planta -3, escaleras incluidas, donde queda atrapado y es detenido por la policía. La estación se encontraba abierta en esos momentos, pero la escasa afluencia de gente ha evitado una tragedia.

La historia de este suceso arranca minutos antes de la medianoche. Nos situamos en Getafe, en las cocheras de Metro de Madrid. Un hombre de 36 años encuentra el coche de uno de los trabajadores del suburbano con las llaves puestas. Trata de robarlo, pero uno de los vigilantes de seguridad se da cuenta y trata de detenerle, aunque sin éxito.

El conductor huye de esas cocheras de Getafe por la A-42. Recorre 13 kilómetros en línea recta a gran velocidad, como nos ha contado a COPE, William, testigo de lo ocurrido. "Iba por la A-42 haciendo zig-zag, con las luces apagadas y a 130 por hora. Por suerte, me dio tiempo a orillarme y apartarme".

La conducción temeraria termina en el Intercambiador de Plaza Elíptica, donde accede, se desconoce si voluntariamente o por error, porque el individuo toma la entrada exclusiva de los autobuses.

Entra por el túnel y acto seguido, llega a los andenes de la estación. Pasaban pocos minutos de las 12 de la noche. La estación seguía abierta, aunque con muy poca afluencia. El individuo, ni corto ni perezoso, revienta la puerta 19 del andén y accede al interior del intercambiador, en este caso, en el nível -2.

Cruza el vestíbulo y por las escaleras centrales baja una planta más, hasta la -3, donde se empotra contra el escaparate de un pequeño puesto. Ines, que tiene su local frente a las escaleras, sigue sin dar crédito a lo ocurrido. "Es como una película de fantasía. No es fácil entrar hasta aquí por el túnel", asegura. Respira "aliviada" al ver que su local de bisutería no ha sufrido daños. "Ha bajado por la parte derecha de las escaleras. Por eso no me ha afectado, pero sí a la compañera, que está de vacaciones. Espero que la hayan avisado ya", dice con empatía.

Tras quedar atrapado, ya sin salida, el hombre decide intentar escapar. Sale del coche por la ventanilla. En la huida, llega a forcejear con una persona. Finalmente es detenido y trasladado al Hospital 12 de Octubre. Ha dado positivo en cocaína.

Los bomberos han trabajado a destajo durante la noche para sacar el vehículo y limpiar la zona, aunque son visibles las huellas de neumático en las escaleras y la puerta del aden rota, que ha sido ocultada con carteles. Viajeros habituales como Leandro alucinaban con lo inversomil del suceso. "Yo cuando he visto la foto no me lo creía". "Es alucinante. Sigo sin entender cómo ha conseguido llegar hasta aquí", expresaba Yolanda.

Un altercado que ni en las mejores salas de proyección en el que, por suerte, no ha habido que lamentar daños.