Díaz Ayuso: "No tengo en absoluto en mente convocar elecciones en Madrid"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este jueves que no tiene "en absoluto" en mente una convocatoria adelantada de elecciones, "y menos en estos momentos" en los que la Comunidad de Madrid está "sorteando" diversas crisis, la sanitaria y la económica, a causa de la pandemia del coronavirus.

En declaraciones a los medios antes de la entrega de premios de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, Ayuso ha negado de esta manera la noticia de que no descartaba un adelanto electoral en la región si finalmente se impulsara una moción de censura contra ella, como pretende el PSOE, según habían señalado fuentes del Gobierno regional.

"Ahora mismo tenemos todos los esfuerzos del Gobierno puestos en una vuelta al colegio segura y, una vez que esto esté así, lo que queremos es que las familias recuperen el pulso del empleo", ha indicado Díaz Ayuso, que ha dicho que el objetivo es volver a como se encontraba la región en los meses de enero y febrero, antes de la pandemia.

Ha insistido en que el Gobierno regional tiene "mucho que hacer" y ha recordado que esta mañana se han reunido todos los consejeros para preparar el debate del Estado de la región, que se celebrará los próximos lunes y martes.

"Desconozco de dónde ha salido (la noticia), pero unos enredan y yo gestiono", ha zanjado.

En cambio, a finales de junio la propia Ayuso reconoció públicamente que había sopesado la posibilidad de convocar elecciones anticipadas, "no tanto por un problema con Ciudadanos (su socio de Gobierno), ni mucho menos", sino porque no tiene "la menor duda" de que para el PSOE "no existe ahora mismo otra misión" que "partir" su Ejecutivo.

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, volvió a plantear el pasado martes la posibilidad de presentar una moción de censura contra Ayuso e incluso dijo que estudiarían ceder la Presidencia de la Comunidad de Madrid a Ciudadanos si ofrecían su apoyo.

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha subrayado este jueves que en la situación de pandemia actual sería "irresponsable" una moción de censura o un adelanto electoral y ha exigido a todos "unidad" para poder superar la situación.