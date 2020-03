¿Cómo llevan los ciudadanos las dos semanas de cuarentena?

Hoy se cumplen dos semanas desde que el Gobierno decretase el estado de alarma. Quince días en los que los ciudadanos cambiaron por completo su rutina diaria. Hemos pasado de pasar 11 horas fuera de casa a estar 24 horas. Pasar a estar tantas horas encerrados en casa se hace complicado, especialmente para los niños y las personas de avanzada edad. Son muchos los que han querido buscar soluciones para no aburrirse y no entrar en la monotonía. Se recomienda tener un hábito de rutina diaria, teletrabrajar, hacer deporte, limpiar aquel armario que teníamos olvidados, o que nunca teníamos tiempo para hacerlo, o incluso puedes aficionarte a la repostería. Durante estos días los ciudadanos han cumplido las normas de quedarse en casa y además se han implicado a colaborar en diferentes iniciativas que han ido naciendo en esta época de crisis sanitaria.

En COPE hemos preguntado ¿Cómo están llevando los quince días de confinamiento? Carmen, nos ha dicho “mucho mejor que la primera semana, ya que soy más positiva, estoy de mejor humor, aunque es verdad que algún día me pongo triste. Somos muchos en casa, así que no tenemos tiempo para aburrirnos, jugamos a las cartas, hacemos puzles, o incluso pintamos mandalas que nos relaja mucho”.

Son tiempos muy complicados para todos, así que, se aconseja entretener la mente, con cualquier tipo de actividad. “Yo estoy cogiéndole el gustillo, no tengo que vestirme, trabajo en casa con el pijama, no tengo que poner lavadoras, lo que más pena me da es que no puedo ver a mis padres y les echo de menos” afirma Nahiara.

Silvia nos ha dicho “suelo meditar veinte minutos al día, para empezar con buen pie. Además, estoy viendo películas y series que antes por falta de tiempo no veía”

Aunque estemos en un momento muy complicado en España, tenemos que intentar permanecer positivos, durante el tiempo que estemos confinados.