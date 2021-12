Casado y Ayuso coincidirán de nuevo este miércoles en la presentación del libro de Rajoy

El líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, coincidirán mañana, miércoles, en la presentación del nuevo libro del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, en el que será su primer reencuentro en público desde el 19 de octubre, hace más de 40 días.



Aunque ambos han negado que se hayan esquivado hasta la fecha, Casado y Ayuso no habían coincidido desde que a finales de octubre se agravó el choque entre Génova y la presidenta madrileña por el control del partido en Madrid.



No lo hicieron el pasado sábado en la manifestación que apoyaba las reivindicaciones de policías y guardias civiles contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana -Casado llegó al final y Ayuso no hizo el recorrido de la manifestación- y tampoco en los congresos autonómicos del PP de Castilla-La Mancha -los días 14 y 15 de noviembre- y tampoco en el de Andalucía -19, 20 y 21-.



La última vez que se vieron en público fue el pasado 19 de octubre, hace 42 días, cuando se les vio hablar durante la inauguración del IE Tower, de la IE University, un acto al que también acudió el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida.



Mientras seguían sin coincidir, Ayuso admitió que llevaba tiempo sin hablar con el presidente de su partido, Casado rechazó los personalismos en el seno del PP y Almeida negó que ambos estuviesen jugando al gato y al ratón. Salvo nuevos imprevistos volverán a verse mañana, cuando los dos tiene previsto acudir a la presentación del libro "Política para adultos", de Mariano Rajoy, en el Real Casino de Madrid, según han confirmado los equipos de ambos líderes.