Carmona persigue a un hombre que había robado un móvil a una chica y acaba a golpes con él

El exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona protagonizó este jueves un enfrentamiento en la calle con un hombre que intentó robar el teléfono móvil de una chica. El incidente lo ha hecho público a través de las redes sociales el presentador de televisión Pedro Ruiz, que estaba con el político cuando ocurrió todo.

Anoche estaba cenando en la calle Narvaez de Madrid. Me acompañaba un conocido político cuyo nombre daré al final. Sobre las 10.30, estando ambos en una mesa de la terraza... — Pedro Ruiz Céspedes (@ElPedroRuiz) July 19, 2019

"Anoche estaba cenando en la calle Narváez de Madrid. Me acompañaba un conocido político cuyo nombre daré al final. Sobre las 10.30, estando ambos en una mesa de la terraza apareció ante nosotros una muchacha de veintitantos años llorando, aparentemente zarandeada, e impotente por lo que acababa de ocurrirle. Violentamente alguien le acababa de robar el móvil. El ladrón había salido corriendo como una exhalación. Un muchacho negro, de unos 30 años. Pelo afro, fuerte y velocísimo. El político que me acompañaba se levantó como movido por un resorte. Y, ante mi asombro, salió corriendo tras el muchacho que ya le llevaba 25 o 30 metros", ha comenzado a contar.

"Yo me quedé junto a la muchacha, que se metió rápida en su portal. El aparcador corrió tambien en busca del chaval y les perdí de vista. Corrieron al menos dos manzanas cuesta arriba. Supuse que no darían alcance al autor del robo. La velocidad era endiablada. Pasaron diez minutos e imaginé que se habría escapado sin remedio. Su velocidad y físico parecían imbatibles. Sorprendentementem apareció el político caminando al poco rato con el teléfono de la chica recuperado. Venía con la fatiga en el rostro, sudoroso ¡y una mano hinchada! Había alcanzado al ladrón y se había enfrentado a él con un riesgo innegable. Nunca he visto nada igual. La reacción, la velocidad, la decisión. Se sentó en la mesa. Localizamos a la chica y le devolvió el móvil. Esto no es ni ficción ni exageracion alguna. Me quedo corto. Fue anoche. No lo filmó nadie y no es campaña electoral. El político es Antonio Miguel Carmona. Chapeau!", ha contado Pedro Ruiz.