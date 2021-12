Cáritas vuelve a poner en marcha las colonias de Navidad

En la Cañada Real no hay nada. No hay luz, ni calefacción, a veces no hay aseo. No hay parques, ni cine, ni zonas verdes. Cuando hay colegio, hay ocupación, pero cuando hay vacaciones, no hay nada que hacer. Las vacaciones no son igual de divertidas para todos los niños. Cáritas intenta que sí lo sean.

Algunos están porque sus padres trabajan y no pueden hacerse cargo de ellos, pero otros van porque necesitan un lugar acogedor para pasar el día y quedarse en casa. Las colonias urbanas de estas fechas, del 23 de diciembre al 7 de enero, acogen a los niños que normalmente van a las actividades de por la tarde durante el curso. “Ellos ya se conocen, ya nos conocen a nosotros, es todo más fácil”, dice Miguel Ángel Cornejo, Responsable de Cáritas en la Cañada Real. “Van a patinar, al cine, de excursión... queremos que estén de vacaciones pero también que no pierdan su rutina del colegio”. Son niños de entre 5 y 16 años.

La idea es que a través de los niños puedan ayudar también a las familias. “Trabajamos con familias completas”, dice Cornejo, “tenemos talleres para adultos, para madres... La idea es que todos estén integrados en Cáritas”. La organización se asienta en una antigua fábrica de muebles del sector 6. Allí cuidan de todos.

Cáritas también tiene colonias en San Blas y en Vicálvaro. En total, son 175 niños en situación de vulnerabilidad social que intentan pasar unas navidades lo más cuidados y protegidos posible.