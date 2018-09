'Calles en blanco' en Madrid con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer

¿Te imaginas no recordar el nombre de tu propia calle? ¿No saber dónde estas? Esto es lo que sufren día a día las 800.000 personas que tienen alzheimer en nuestro país. El Ayuntamiento de la capital y varias asociaciones han tapado el nombre de 10 calles del centro para que por un día, el día Mundial del Alzheimer, nos sintamos como ellos. No hay nombres, las placas están en blanco.



¿Por qué Madrid despierta con las calles en blanco? Se trata de una iniciativa que busca que por un día entendamos como se sienten estas personas. Para que nos acordemos de ellos y de los que viven a su lado. También se busca concienciar a la población de la importancia de la investigación preventiva de esa enfermedad. Cada vez hay mas casos y aún no existe ningún tratamiento efectivo para parar o ralentizar el Alzheimer.

Cada 4 segundos se diagnostica un nuevo caso. Si no se encuentra un tratamiento efectivo, con el aumento de la esperanza de vida, la cifra de casos podría multiplicarse por tres en 2050.



1 de cada 10 mayores de 65 años; y un tercio de los mayores de 85 padecen esta enfermedad, que afecta a la memoria y a la orientación. También provoca cambios en la personalidad y el comportamiento, alteraciones en el lenguaje y dificultades en la planificación de tareas o la resolución de problemas del día a día.