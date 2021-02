Ayuso contra Sánchez: las medidas contra el virus puestas en marcha por Madrid que no gustaron a Moncloa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido multitud de críticas por parte de la oposición. El motivo fundamental de esos reproches es el siguiente: las iniciativas que ha planteado desde el inicio de la pandemia para frenar la propagación del virus. En algunos casos, según informa ABC, sus medidas las calificaban como "ocurrencias". Sin embargo, las ideas que Ayuso hizo realidad para doblegar la curva resultaron ser acciones que tuvieron resultados efectivos en muchas ocasiones.

Los cierres perimetrales de Madrid por barrios fue una medida muy criticada por otras autonomías como Castilla-La Mancha. El presidente de esta autonomía, Emiliano García-Page, insitía en que no es "entendible" que la Comunidad de Madrid no se sume a la región y a Castilla y León decretando un cierre perimetral de 14 días.

Para el líder autonómico, carecía de sentido que a un paciente con positivo en COVID se le confine durante 14 días mientras se plantean "acuartelamientos de media hora" en la comunidad vecina. A cada paso que daba Ayuso para frenar el virus, venían las réplicas en contra de su labor política para paliar la pandemia.

LOS CONTROLES EN BARAJAS O LA CARTILLA COVID, ENTRE LAS PRINCIPALES CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN A AYUSO

"Yo no estoy conforme con cerrar Madrid y de hacerlo, ya que no tengo ningún estudio sanitario que me demuestre que esto es mejor, quiero hacerlo los mínimos días posibles porque defiendo las medidas quirúrgicas y adaptadas a cada situación", aseguraba Isabel Díaz Ayuso.

Otra iniciativa que fue cuestionada fue su decisión de montar en IFEMA un hospital para disminuir la presión de los centros madrileños. Un ejemplo de las críticas que recibió fueron las palabras del portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. Para el político morado, Ayuso utilizaba el cierre de este hospital provisional para manifestar su rechado a la gestión que el Gobierno regional había hecho de la crisis sanitaria.

"Hoy los profesionales sanitarios han recibido a Díaz Ayuso en IFEMA al grito de "sanidad pública" y ella ha respondido con un aplauso. Ojalá eso signifique que va a rectificar su plan de echar a 10.000 sanitarios a la calle después de cuidarnos a todos y con la epidemia aún aquí". Algunos tuiteros le replicaban diciéndole que habían profesionales sanitarios que le pedían instantáneas y charlaban con ella.

Ayuso subrayó que el hospital de Ifema se había convertido en un "símbolo de la pandemia" y que su cierre no debía servir para que la ciudadanía se relajase. "Es momento de prepararnos por si hubiera un repunte", decía en mayo.

Asimismo, una de las cosas que pidió Ayuso a Sánchez por carta fue realizar test a los viajeros que llegasen a Barajas. Se quería controlar a aquellas personas procedentes de los países donde el coronavirus supusiese un mayor riesgo a partir del 21 de junio (final del estado de alarma).

El Gobierno se negó a dar por válido el ruego de la presidenta madrileña. De hecho, Fernando Simón llegó a reconocer, en una de sus comparecencias, que no era muy “proclive” a esa realización de test en los aeropuertos. Finalmente, la medida empezó a aplicarse el 23 de noviembre para alinearse “con los socios europeos” (según el ministro Illa), a pesar de que Ayuso llevaba exigiéndola desde mayo.

Sobre la cartilla covid, la presidenta regional aseguró que "con ella se permitiría demostrar quiénes en estos momentos no pueden contagiar, no pueden ser contagiados, y por lo tanto pueden volver a una cierta normalidad y, de manera paralela, proteger al vulnerable". Almeida mostró su apoyo a esta medida y Sánchez, reacio, censuraba que los sistemas sanitarios de Madrid y de Cataluña son iguales: "privatización, privatización y privatización".