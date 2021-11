Ayuso: "Mi problema es Pedro Sánchez, no Pablo Casado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este lunes que tiene claro que su problema es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no el líder del PP, Pablo Casado, y ha asegurado que no diría "nada" que erosionase a la imagen de su partido.



En declaraciones remitidas a los medios durante el II Encuentro de Sensibilización y Sostenibilidad en la sede de Vocento, Ayuso ha reiterado que está centrada en el proyecto de la Comunidad de Madrid y que ese será el proyecto "más importante" que dirigirá en su vida.



"Tal y como está ahora mismo la situación en España, es un lugar de contrapeso político, un lugar de refugio para todas las personas que quieren prosperar en libertad (...). Madrid ahora mismo es un lugar que no solo está de moda, sino al que auguro sus mejores años", ha señalado la jefa del Ejecutivo regional.



Respecto al Partido Popular, ha reconocido que es verdad que las polémicas que se dan en "todos los partidos cuando llegan los procesos electorales" desgastan "o desvían la atención", y en este punto ha insistido que está centrada en la Comunidad de Madrid y quiere trasladar el proyecto a su organización.



Todo lo demás, ha indicado Ayuso, se circunscribe a los debates propios de los partidos. "Es más importante poner el foco en el final, pero esto acabará bien, es un momento complicado, pero todo irá bien y espero que salgamos pronto de estas cuestiones", ha señalado la presidenta regional, que ha llamado a los 'populares' a mostrar unidad y que están centrado en lo importante.



"España nos mira, vivimos un momento crucial y solo sé que nunca diría nada que erosionara a mi partido, voy a estar aquí como siempre. Soy la de siempre y espero que todo esto pase pronto", ha afirmado la presidenta madrileña.