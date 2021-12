Ayuso pedirá a Sanidad que los contactos vacunados con pauta completa no tengan que aislarse

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este martes que la Comunidad de Madrid pedirá al Ministerio de Sanidad un cambio de criterio en las cuarentenas y que los contactos vacunados con pauta completa no tengan que aislarse.

"Ahora se están mandando cuarentenas de manera masiva y entonces estamos viendo unas cuarentenas explosivas que están tirando abajo cenas de Navidad, están cerrando aulas completas, están mandando por teletrabajo a todo el mundo y creemos que esto se puede revisar perfectamente porque es innecesario", ha expresado Ayuso en una entrevista con EsRadio.

Por ello, Ayuso apuesta por una vuelta al colegio "con normalidad" tras las vacaciones de Navidad, y acordar con el Ministerio de Sanidad que "en las aulas los niños que den positivos estén en sus casas pero que la vida siga para que no tengamos que estar todos encerrados".

A su juicio, muchas comunidades autónomas llevarían a la Conferencia de Presidentes del miércoles "otra vez los cierres", pero los ciudadanos "no aguantan más".

"No pienso, desde luego, olvidar lo que ha pasado aquí y es que nos han cerrado de manera masiva sin alternativa, que han ido contra la economía e, insisto, los ciudadanos no aguantan más y nosotros en todo momento hemos sabido conjugarlo todo. Los cierres masivos no protegen del virus", ha insistido.

Con respecto al pasaporte covid, ha explicado que apostó por ello el año pasado pero "en otro sentido y fue crucificada mediáticamente", y ahora ha considerado que esa medida no sirve para hacer frente a nuevas olas.

"El pasaporte no te demuestra si alguien está infectando, que es la clave", ha opinado Ayuso, que ha defendido seguir testeando a la población con pruebas de antígenos y fomentando la vacunación.