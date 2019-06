El Ayuntamiento de Madrid devolverá la Plusvalía Municipal mal cobrada

Manuela Carmena dejó el pasado sábado de ser alcaldesa de Madrid. Entre las críticas que han realizado sus detractores a su gestión, destaca la subida de impuestos a los madrileños durante la pasada Legislatura. Tanto es así que la presión fiscal aumentó en 300 millones de euros durante su mandato.

Martínez-Almeida ha llegado a la alcaldía de la ciudad, con el apoyo de Ciudadanos y Vox, con una batería de medidas orientadas a reducir la presión fiscal bajo el brazo. Además de reducir la tasa del IBI, el Impuesto de Construcciones, abolir la tasa a los cajeros bancarios o reducir las multas, una de sus medidas estrellas será rebajar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos, más conocido como la Plusvalía Municipal, a la que tienen que hacer frente los receptores de herencias y donaciones.

Sobre este último impuesto, PP, Ciudadanos y Vox han acordado bonificar al 95% la tasa cuando se trate de una transmisión entre parientes directos. Además, se anuncia un Plan de Devolución Especial que devolverá este tributo a quienes lo han pagado injustamente, siguiendo la sentencia del Tribunal Supremo que anula el cobro del gravamen a quienes han perdido dinero en la venta de la vivienda.

Unos días antes de que Carmena cediera el bastón de mando a Almeida, el Ayuntamiento capitalino desbloqueó el proceso sobre esta polémica plusvalía municipal, enviando por correo ordinario las correspondientes notificaciones a quienes habían reclamado quedar exentos del pago del gravamen. Tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo establecieron que, si el contribuyente ha experimentado una pérdida con la venta de un inmueble, no tiene que pagar la plusvalía municipal.

Para evitar realizar este pago, el interesado debe acudir a los organismos tributarios del consistorio y rellenar el formulario del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. En ese mismo trámite se le notificará a cuánto asciende la cantidad que debería abonar y, en ese mismo momento, el interesado debe rellenar otro formulario reclamando no tener que pagarla, acompañado de la documentación que acredite que obtuvo minusvalías con la venta del inmueble en lugar de plusvalías. En esta documentación se incluirán los correspondientes contratos de compra-venta, que dejarán constancia de que no hubo ganancia alguna, sino todo lo contrario.

En el mismo momento en el que realiza este trámite, el interesado puede optar por desembolsar la cantidad que se le solicita y reclamarla posteriormente o no abonarla y reclamar el derecho a no tener que hacerlo en el futuro. Algunos expertos recomiendan no pagar la cantidad, dado que el interesado podría tardar meses o años en recuperarla.

Sin embargo, los abogados aconsejan no arriesgarse y pagar, para evitar sorpresas. Y es que cabe recordar que este impuesto, junto al IBI, es la mayor fuente de recaudación de los ayuntamientos.