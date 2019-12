La ausencia de una edil permite a Almeida sacar las cuentas de Madrid sin Vox

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez, ha logrado sacar adelante los presupuestos de la capital para 2020 pese a la abstención de Vox y la ausencia de una concejal de Más Madrid, una situación que habría provocado un empate en las votaciones y que ha obligado al propio regidor a utilizar su voto de calidad. Más Madrid tenía este lunes 18 concejales porque Inés Sabanés renunció el pasado viernes su acta para pasar a ser diputada de la formación de Íñigo Errejón en el Congreso, y no ha dado tiempo a que su sustituta, Mar Barberán, haya tomado posesión, ya que es necesario hacer un trámite previo con la Junta Electoral.

De esta forma PP (15) y Cs (11) empataban con Más Madrid (18) y el PSOE (8), lo que ha obligado al alcalde, José Luis Martínez Almeida, a utilizar su voto de calidad para desempatar y aprobar las cuentas, lo que según el concejal de Más Madrid Jorge García Castaño es un ejercicio de "filibusterismo cutre". Finalmente, los presupuestos han salido adelante con el voto a favor de PP y Ciudadanos y la abstención de Vox, y sin la presencia de Más Madrid y el PSOE, que han abandonado el pleno en señal de protesta. A pesar de su abstención, Vox ha apoyado las ordenanzas fiscales, que contienen una rebaja de 82 millones de euros en impuestos.

El portavoz de esta formación, Javier Ortega Smith, ha explicado que su grupo se abstiene porque ha recibido el "compromiso" del equipo de Gobierno de continuar con la bajada de impuestos y las subvenciones a "chiringuitos de la izquierda" y que no le hace falta que dicho compromiso se formalice con un documento porque confían en la palabra del alcalde. Sin embargo, ha agregado que no podían votar a favor porque no es "políticamente deseable" aceptar unos presupuestos donde sigue habiendo todavía subvenciones "muy importante a estos chiringuitos".

Más Madrid y el PSOE no han conseguido retrasar la aprobación del presupuesto, al votar PP, Ciudadanos y Vox en contra de esta petición y han anunciado que se plantean emprender impugnar el resultado.

El proyecto de presupuesto de 2020 para la ciudad de Madrid crece en 7,6 % hasta los 4.686 millones de euros mientras que los impuestos se reducen en casi 82 millones, mientras que se prevé reducir la deuda hasta los 1.936 millones.