70 años de la anexión de Vicálvaro a Madrid

Era 1951 y Madrid empezaba a expandirse. La dictadura obligaba a tener una gran capital y la ciudad no podía competir con las grandes europeas. En ese año se anexionaron Vicávaro, Fuencarral, El Pardo y Aravaca. Acabarían siendo trece los municipios que dejaron de ser pueblos para pasar a ser parte de la gran ciudad. Pero en Vicálvaro se formó una pequeña resistencia que sobrevive a día de hoy. Cola de león o cabeza de ratón.

Valentín González es el presidente de Vicus Albus, la Asociación de Investigación Histórica de Vicálvaro. Muchos le llaman “el alcalde”. Vino a Vicálvaro en en los 70, cuando ya no era un pueblo sino un barrio, y su Extremadura natal de repente, le pareció una cuestión menor. Se enamoró de la zona sin saber muy bien por qué, “fue poco a poco pero aquí estoy, y de aquí no me voy”.

Municipal jubilado y presidente de la Asociación; ahora dirige y se encarga del museo de Vicálvaro. Ha reunido piezas de todos los siglos y de todos los periodos, desde las planchas que utilizaban las mujeres del barrio hasta tinajas, imágenes de la virgen, una pila bautismal, documentos y herramientas. “Todo lo que tenga que ver con Vicálvaro está aquí”, sentencia.

Valentín no deja lugar a dudas, sus palabras son firmes. El 70 aniversario de la anexión no es, dice, motivo de celebración. “Yo estoy de luto, como las plañideras”. Lleva un crespón negro de brazalete. “Han sido 70 años de zancadilla tras zancadilla”.

El presidente de la Asociación lamenta la falta de atención y cuidados al patrimonio histórico y cultural de Vicálvaro. El museo, por ejemplo, lo llevan él y su mujer; se encargan de limpiarlo y de atender a los visitantes. Pero eso, dice, es lo de menos: “tenemos un puente del siglo XIX, del tren de Arganda, de hierro, y le he pedido al ayuntamiento que lo restaure y lo haga como paseo peatonal. Hace 15 años ya. La necrópolis visigoda de 400 tumbas, ¿la han respetado? No”.

Valentín reclama más medios, más conservación y más inversión. “Soy como Felipe González, no tengo sucesor, ¿qué va a pasar con esto cuando yo no esté?”. Asegura que en la asociación hay más de 200 personas, pero que lo que necesitan es atención por parte del ayuntamiento.

Sin embargo, el sentir general del barrio no coincide con el de Valentín. María y Félix llevan 62 años viviendo en Vicálvaro. “Cuando yo llegué”, cuenta María, “no había nada. Todo era campo. Ni mil viviendas ni nada. Ahora está mucho mejor, el metro le ha dado mucha vida al barrio”. Dice que para cualquier gestión, decir que estás en Madrid facilita mucho las cosas. Vidal vive con su mujer Sole desde hace cincuenta años en uno de los pisos del centro histórico del barrio: “estás en la Puerta del Sol enseguida. En el autobús y en el metro”.

Aún así Valentín no se rinde. No quiere independizarse de la capital pero sí quiere conseguir el reconocimiento y la inversión que merece el barrio.