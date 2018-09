Las aglomeraciones en el Metro de Madrid provocan la desesperación de los viajeros

El presidente regional, Ángel Garrido, ha culpado este miércoles al Gobierno municipal de Manuela Carmena de las aglomeraciones en Metro de Madrid al señalar que el "colapso" del tráfico en la capital ha hecho que "muchas personas más de lo normal" estén recurriendo a este medio de transporte.



Preguntado por las aglomeraciones del metro tras un acto de bienvenida a los auxiliares de conversación de la Comunidad de Madrid, Garrido ha comentado que "lo que está ocurriendo es que lamentablemente el tráfico en superficie se está poniendo imposible".

Imagen de Twitter publicada por @turrondesuchard

"El colapso de Madrid es una realidad, el tráfico es absolutamente imposible por la nefasta gestión de Podemos en el Ayuntamiento y muchas personas más de lo normal están recurriendo al metro", ha manifestado.

A principios de mes, Metro de Madrid y los sindicatos del suburbano mantuvieron un primer encuentro para evaluar la situación de la plantilla y negociar la contratación de nuevos empleados, ante el aumento continuo de usuarios desde 2017 y por las necesidades de movilidad debido a las futuras restricciones al tráfico en Centro.

Garrido ha recordado que en 2016 se incorporaron 360 nuevos maquinistas, sumando un total de 1.763 en plantilla, y ha dicho que ahora van a "tratar de adelantar" las contrataciones previstas para 2019.

La idea, según ha recalcado, es incorporar nuevos trabajadores "lo antes posible para dar respuesta a este incremento de demanda" que, en su opinión, "se produce en muy buena medida por la torpeza del Gobierno de Podemos que está colapsando permanentemente Madrid".

.@SufridoresMetro así luce hoy la línea 6 en nuevos ministerios con solo 1 persona de @metro_madrid intentando gestionar el acceso y nadie de seguridad... ups es verdad, que los habéis despedido a todos. Un día tendremos un disgusto y miraréis para otro lado. Qué triste �� pic.twitter.com/RyGHU86LH5 — Javier Abad (@abadpiqueras) 25 de septiembre de 2018

La delegada madrileña de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha considerado el "colmo del cinismo" que el presidente regional, Ángel Garrido, haya responsabilizado de las aglomeraciones en el suburbano al Gobierno municipal, cuando la situación es "claramente" achacable a los problemas de Metro.

"Se me acaba la paciencia. Que en una situación que es claramente responsabilidad de Metro, de su personal, de su capacidad de respuesta, sus vagones y sus problemas (Ángel Garrido) pretenda culpabilizar al Ayuntamiento de Madrid me parece que es pasar todas las líneas rojas que institucionalmente no deben de pasarse. Me parece ya el colmo del cinismo", ha dicho la edil Inés Sabanés a preguntas de los periodistas por las acusaciones de Garrido.

Sabanés ha pedido a Garrido una "reflexión sobre sus palabras" porque estos días -ha dicho- "hemos vivido socavón tras socavón que ha afectado mucho a la movilidad" por problemas del Canal de Isabel II. "Y yo no he dicho nada, porque entiendo que las incidencias hay que repararlas y que todos tenemos que trabajar coordinadamente", ha avisado Sabanés.

"Es el primer presidente de la Comunidad que se queja de que hay una demanda grande en el transporte público, que se supone que es para lo que estamos trabajando y para lo que el Metro tiene que estar preparado", ha incidido.