Adiós a los graffitis de la M30

Seguro que si has pasado alguna vez con el coche por la M30 y has mirado a tu izquierda o a tu derecha te has encontrado con muros repletos de graffitis. Algo que a partir de ahora va a dejar de ser así, ya que en dos meses estas pintadas desparecerán del paisaje urbano. El Ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha un plan de limpieza para eliminarlos, y sobre todo para evitar un tipo de vandalismo que cuesta a los madrileños una cifra de 10.000 euros al día.

En total, se van a borrar con pintura estos graffitis de hasta 30.000 metros cuadrados de muro y pared en esta vía de circunvalación. Para que uno se haga una idea, esta superficie sería lo que miden tres campos de fútbol, uno detrás de otro. Estas pintadas no gustan a vecinos como David que incluso, puede verlas desde su casa. Vive en Ventas y su zona siempre ha sido una de las elegidas por los graffiteros: “Desde casa llevamos viendo durante años los muros de la M30 absolutamente llenos de pintadas, de graffitis, y es que es una pena con lo bonitas que han dejado algunas partes de la M30 que haya otras que estén tan descuidadas. Yo creo que es un plan muy necesario”. Una de las alternativas para frenar este tipo de vandalismo son las multas, que han aumentado su importe hasta los 3.000 euros. Otra solución puede ser la de plantar vegetación, así lo explica Borja Carabante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad: “Plantaciones especiales, arbolado y distintas plantas para que sea más difícil pintar y por tano dificultar a los grafiteros el perjuicio que ocasionan pintando calle 30”.

Además, se aumentan estas campañas de limpieza. Hasta cuatro al año con un único objetivo: impedir que los graffiteros vuelvan a dejar huella.