Abriga las tuberías para evitar que se congelen en invierno

Empiezan a bajar las temperaturas, y todos tenemos en la memoria los estragos que provocó Filomena, no solo en las calles sino también en las viviendas. Uno de los problemas que puede causar el frío es la congelación de las tuberías. Se suelen congelar aquellas que están más expuestas a la intemperie, no las que están en el interior de las viviendas. Esas tuberías suelen ser las que están en los contadores, que se sitúan en el exterior, en un lugar donde el técnico del Canal de Isabel II pueda realizar las lecturas. Si hace mucho frío, el agua que hay en esas tuberías se congela y nos quedaremos sin suministro. Para evitarlo, Antonio Montoto Jefe del área de Gestión Comercial del Canal de Isabel II nos recomiendan que "abriguemos" esas tuberías. Podemos hacerlo con lana, plásticos, trapos, o con algún material aislante específico para cubrir tuberías. De esa manera protegeremos las tuberías. Eso si, deberemos dejar el reloj a la vista para que el técnico pueda realizar las lecturas. Si vamos a permanecer algún tiempo fuera de casa, también recomienda que cerremos el agua y que purguemos las tuberías, es decir, que una vez cerrada la llave de paso, se abra un grifo para vacíar del todo la tubería.

Pero, ¿Qué hacemos si ya se nos ha congelado la tubería?.

Si estamos en pleno invierno y al abrir el grifo no sale agua, lo probable es que se hayan congelado las tuberías. Lo primero es no forzar la llave, no insistir abriendo el grifo. Iremos a la zona del contador y aplicaremos calor seco, como el aire de un secador. Otra opción es calentar agua y derramarla encima de las tuberías. Así poco a poco se irá derritiendo el hielo interior y el agua volverá a correr.

De igual modo, si tenemos dudas, o no logramos que el agua vuleva a correr, podemos llamar a los técnicos del Canal que acudirán a resolver la avería. El teléfono de incidencias funciona las 24 horas del días todos los días del año. El número es el 900 365 365