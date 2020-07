Mari Carmen, madre de acogida de Madrid de niños saharauis y de Chernobyl

Ania y Diana tienen 10 y 14 años. Las dos niñas han nacido en un pueblo muy cercano a Chernobyl. Una zona afectada por la onda expansiva de la explosión nuclear del 26 de abril de 1986. El aire, la comida y todo lo que beben sigue contaminado 33 años después. Para estos niños venir a Madrid es un escape.

Diana lleva con su familia de acogida 6 años y Ania 4 años. Mari Carmen es su madre de Madrid. Además, tienen dos hermanos madrileños de 39 y 33 años. Llegan a Fuenlabrada todos los años un 20 de junio y se van el 31 de julio. En Madrid van al campo para respirar aire puro, se vayan en la piscina para que les de el sol, y además su familia los lleva al parque de atracciones o cualquier actividad que a ellas les apetezca. Pero lo más importante es que estas niñas mientras están en Madrid reciben un chequeo médico que allí en su pueblo natal no pueden permitirse. Las dos van al dentista y al oculista, todos los años Diana se lleva unas gafas nuevas porque no le gusta mucho usarlas. A su madre de acogida, a Mari Carmen, no le importa volver a comprar unas nuevas gafas cada verano. Para ello lo más importante es la salud de las dos pequeñas.

Este año no han podido venir, se echan de menos. Hablan todos los días por teléfono, pero tanto Mari Carmen como Diana y Aina entienden que esto es por su bien. Son familia, y esperan poder reencontrarse pronto, Mari Carmen intentara que vengan a Madrid en Navidades como algo especial por este año tan diferente. Todo dependerá de la evolución de la pandemia.