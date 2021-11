Venezuela: sin unidad no hay transición

El chavismo ha presentado su victoria en las elecciones regionales celebradas este fin de semana en Venezuela como una confirmación de que cuenta con un amplio apoyo popular. En realidad, los comicios han estado marcados por una altísima abstención, seis de cada diez venezolanos no acudieron a votar, desmotivados por una cita que no tiene apenas valor político. La carestía, la represión y la desconfianza ha hecho crecer la apatía en el país. El régimen de Maduro, por otra parte, cuenta con todo el aparato del Estado para movilizar a sus bases. El sistema de subsidios mantiene a un 20 por ciento de la población vinculada al chavismo. La UE mandó una polémica misión de observadores, no apoyada por el PP europeo. Conoceremos pronto sus conclusiones.

En cualquier caso, las elecciones regionales no han sido solo una exhibición de los métodos utilizados por el chavismo para mantenerse en el poder. También han puesto de manifiesto por enésima vez la falta de unidad de la oposición que dificulta claramente la transición. Juan Guaidó, presidente encargado, no ha tenido una posición clara sobre la conveniencia de participar en la cita electoral. Henrique Capriles ha hecho campaña y Leopoldo López ha pedido una abstención rotunda Si en algún momento se consiguen unas elecciones presidenciales o legislativas con las mínimas garantías, la división de la oposición podría impedir recuperar la democracia para el pueblo castigado de Venezuela.