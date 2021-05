Varapalo del Constitucional

El Tribunal Constitucional acaba de dar un serio aviso a Pedro Sánchez. Mediante una resolución ha anulado el intento de introducir, a través de un decreto-ley, al que era su Vicepresidnete del Gobierno, Pablo Iglesias, y a su jefe de Gabinete, Iván Redondo, en la Comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia. Además, ha advertido sobre el abuso de esta figura legislativa que debe reservarse para situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”.

Pedro Sánchez es el presidente de la democracia que más está utilizando la figura del decreto-ley, mecanismo que obvia los procedimientos legislativos ordinarios. Desde que llegó al poder el primero de junio de 2018 ha firmado 89, uno cada doce días. El Alto Tribunal no niega que fuera necesario utilizar el recurso del decreto-ley al inicio de la pandemia, pero no observa ninguna coherencia entre las medidas económicas, sanitarias y sociales, y la inclusión de Iglesias y Redondo en una Comisión que trabaja con información sensible para el Estado.

La advertencia del alto tribunal se sitúa más allá de la crítica política a la presencia de Iglesias en una Comisión que maneja información sensible sobre la seguridad nacional, se refiere a una forma de hacer política que hace todo lo posible para evitar el control parlamentario, lo cual es una anomalía en democracia.