Una universidad muy poco universitaria

Las características genuinas de la institución universitaria hace tiempo que brillan por su ausencia en algunos centros españoles. En este sentido, la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, secuestrada intelectualmente por radicales de izquierda, es un ejemplo de lo que no ha de ser un espacio concebido para la universalidad, la primacía de la verdad, la síntesis de saberes, la convivencia pacífica y el encuentro entre personas que no necesariamente piensan igual. Por desgracia, nos hemos acostumbrado a esos sucesos que los alborotadores llaman “jarabe democrático”, como el bochornoso intento de boicot a la conferencia del opositor al régimen venezolano Leopoldo López y del activista cubano Yunior García. Con el vacuo lema de “fuera fascistas de la universidad”, quienes protagonizaron el altercado quedaron retratados, y también quienes no son capaces de condenar sin fisuras este tipo de tropelías ni de mantener el orden y el sano pluralismo en el recinto académico.

Fascistas son, como han demostrado reiteradamente, quienes acosan al que piensa diferente, quienes pretenden que solo se oiga una voz en el espacio público y niegan a otros siquiera la posibilidad de expresarse, quienes se llenan la boca de conceptos como democracia, libertad y progreso, mientras sostienen con su violenta forma de actuar a regímenes totalitarios.