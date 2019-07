Una investidura anómala

El debate de investidura de las últimas horas ha dejado claro que el candidato Pedro Sánchez no tiene un proyecto de Gobierno, ya veremos si cuenta con los apoyos suficientes en segunda votación. En primera votación no suma la mayoría absoluta requerida. Como dejaron claro sus teóricos socios, Sánchez parece no haber tenido en cuenta que en el sistema político español no basta con ser el líder del partido más votado, hay que conseguir apoyos parlamentarios.

Sánchez no se ha arremangado para conseguir los votos de los partidos constitucionalistas; todavía ayer pedía la abstención al PP y a Ciudadanos, mientras negociaba con Podemos. Tampoco ha llegado a la investidura con el apoyo cerrado del partido de Pablo Iglesias. Llevan razón quienes le echan en cara que su actitud no es la de quien cuenta con 123, y necesita cincuenta diputados más.

Estamos viviendo una situación inédita. El candidato a la investidura no ha presentado un programa. El discurso inicial de Sánchez tuvo mucho de tomadura de pelo: por su silencio sobre la cuestión catalana, por su falta de medidas concretas, por su falta de concreción en los medios para alcanzar unos objetivos genéricos. Inédito es también que el partido del candidato esté negociando en secreto el reparto de ministerios, mientras a la Cámara, es decir a todos los españoles, se le hurta el debate en torno al reparto de poder. El propio Iglesias ha invitado a Sánchez a explicar qué ministerios está dispuesto a darle a Podemos. También Iglesias, para acabar de ser creíble, tendría que hacer un ejercicio de transparencia.