No es tiempo para tretas

Está fuera de duda que la expansión de la pandemia del Covid-19 exige medidas excepcionales. Pero eso no justifica que el Gobierno decrete un estado de alarma más allá de lo razonable en su duración, y exento del necesario control parlamentario, dado que se restringen derechos fundamentales. El primer deber de un jefe de Gobierno en una democracia es dar cuenta de sus decisiones y de su gestión ante quienes representan al cuerpo electoral. Pero a la vista está que Pedro Sánchez utiliza todo tipo de tretas para evitar dar explicaciones cuando le resultan enojosas.

Ahora, sin haber reconocido todavía un solo error en su gestión, el presidente se escuda en un supuesto “comité de expertos”, cuya composición nunca hemos conocido, para justificar un estado de alarma de seis meses sin someterse al escrutinio del Congreso que establece el mandato constitucional.

No es momento para tretas políticas ni para escurrir el bulto, sino para un liderazgo político y moral que Sánchez no está demostrando. La dura realidad que encaramos exige rigor científico, transparencia informativa, y medidas claras y coordinadas, así como una estricta disciplina en la observancia de las reglas sanitarias, no solo para salvar vidas sino también para limitar las consecuencias económicas y sociales, para las que ningún presupuesto será nunca suficiente.