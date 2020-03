No tengáis miedo

La Plaza de San Pedro está vacía esta tarde. Y sin embargo, millones de mujeres y hombres a lo largo del mundo se han conectado a través de la radio, la televisión y las redes sociales para escuchar al Papa. No sucedía desde la II Guerra Mundial, cuando Pío XII usaba la radio para comunicar mensajes de fe y esperanza a cientos de miles de radioyentes.

Francisco ha pronunciado una bellísima homilía a partir del pasaje evangélico de la tormenta en el lago de Genesaret. También hoy tenemos miedo: miedo al sufrimiento, a lo desconocido y al futuro. Y también hoy Jesús tiene una palabra que decir. De hecho, la dice: cientos de miles de sanitarios, madres y padres, trabajadores, sacerdotes, religiosas, voluntarios, hombres y mujeres responden con el bien a esta pandemia, infunden esperanzan y rezan.

Abrazar la Cruz, ha dicho Francisco, es abrazar las contrariedades, no escapar de ellas, y dejar que el Espíritu de Dios se abra paso. Abrazar la Cruz no es quedarse inmóvil, sino crear nuevos espacios para comprometerse con el bien de los otros. Abrazar la Cruz no tiene efectos mágicos, sino que invita a la transformación profunda y al compromiso activo. Significa encontrar el coraje de abrir espacios para generar nuevas formas de hospitalidad. Solo así, asumiendo el dolor, las contradicciones y los miedos habrá lugar para una esperanza verdadera. Los cristianos encontramos en Cristo esa fuerza: la fuerza de la fe la que nos libera del miedo y sostiene nuestra esperanza.